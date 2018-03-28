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    Camiye çorapsız girdiği için hakkında soruşturma açılan müezzin birinci kattan atladı

    Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)
    28.03.2018 - 19:20 | Son Güncelleme:

    ZONGULDAK’ta camiye çorapsız geldiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan müezzin M.A.E. (45), iş hanının birinci katından atladı. Yaralanan müezzin tedavi altına alındı.

    Olay, saat 17.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Cami müezzini M.A.E., Merkez Çarşısı İş Hanı’na gelerek 1’inci kata çıktı. M.A.E., burada kendisini hanın ortasındaki boşluğa bıraktı. Yaralanan M.A.E., gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. M.A.E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    CAMİYE ÇORAPSIZ GİRDİĞİ İDDİASI

    Haberi alan M.A.E.’nin meslektaşları ve yakınları, hastaneye gelerek müezzinin durumu hakkında bilgi almaya çalıştı. M.A.E.’nin camiye çorapsız girdiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açıldığı iddia edildi. M.A.E.’nin intihar girişiminin öncesinde görüştüğü arkadaşlarına, yarın savunma yapmasının istendiğini ve kendisine mobbing uygulandığını söylediği ileri sürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Camiye çorapsız girdiği için hakkında soruşturma açılan müezzin birinci kattan atladı

    Etiketler: müezzin , haber , gündem
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