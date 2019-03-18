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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
18.03.2019 - 09:59, Son Güncelleme:

Camisiz minare köyün sembolü oldu

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Camisiz minare köyün sembolü oldu

BURSA’nın İnegöl ilçesine bağlı Hasanpaşa Mahallesi'nde köyün sembolu haline gelen camisiz minare, görenlerin ilgisini çekiyor. Yöre halkı, ilgi gören minareye bakım yapılarak bir de saat konulmasını istiyor.

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  • Camisiz minare ilgi çekiyor
  • Camisiz minare ilgi çekiyor
  • Camisiz minare ilgi çekiyor
  • Camisiz minare ilgi çekiyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hasanpaşa Mahallesi'nde 1868'de yapılan cami kullanılamaz hale gelince, 2000 yılında yıkılmasına karar verildi. Ancak mahalle sakinleri minarenin yıkılmasına rıza göstermedi. Bunun üzerine cami yıkılıp, farklı noktaya yenisi yapılırken, yıkılmayan eski minare ise mahallenin sembolü haline geldi. Mahallenin meydanında yükselen minare görenlerin de ilgisini çekiyor.

Mahallenin 150 yıl önce Gürcistan'ın Batum bölgesinden göç edenler tarafından kurulduğunu belirten muhtar Suat Karakaya, "Mahalle nüfusu artmaya başlayınca bir de cami yapmışlar. 2000 yılına gelindiğinde cami yıkılmaya yüz tutmuştu. Mahalle sakinleri olarak farklı bir noktaya yeni cami yaptık. Yıkılmaya yüz tutan camimizi ise yıktık. Minare oldukça sağlamdı; yıkmaya kıyamadık, bıraktık" dedi. 

DUYAN GELİYOR

Minarenin köyün sembolü haline geldiğini aktaran Muhtar Karakaya, "Minare, mahallemizin sembolü haline geldi. Gelen giden minarenin fotoğrafını çekiyor. Duyan geliyor. Camisiz minare diyorlar. Yeni yaptığımız modern camiyi gösteriyoruz soranlara. 19 yıldır yıkmaya kıyamadığımız minaremize belediye tarafından bakım yapılmasını, bir de büyük bir saat konulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

KÖYÜMÜZ BÖYLE TANINDI

Mahalle sakinlerinden Mustafa Kibaroğlu da "Türkiye genelinde reklam oldu köyümüz. Eski camimizi yıktık ama minareyi yıkamadık. Gelenlere yeni camimizi gösteriyoruz. Ne kadar göstersek de camisiz minaremizi görmek istiyorlar. Köyümüz böyle tanındı. Minaremize saat istiyoruz" dedi.

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