Camilerin hedef olduğu Sri Lanka’da durum hassas
Güney Asya’nın ada ülkesi Sri Lanka’da meydana gelen terör saldırılarının ardından, İslam karşıtı saldırıların yoğunlaşması üzerine ülke genelinde pazartesiden sonra dün de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Kilise saldırılarına misilleme olarak düzenlendiği sanılan saldırılarla ilgili 23 kişi tutuklandı. Kuzey Batı Eyaleti’nde ise sokağa çıkma yasağının daha uzun süreceği belirtiliyor. Önceki gün bu eyalete bağlı Puttalam şehrinde İslam karşıtı grubun, 45 yaşındaki bir Müslümanı bıçaklayarak öldürmesi üzerine eyalet genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
21 Nisan'da Sri Lanka'da Paskalya ayini sırasında kilise ve otellere düzenlenen bombalı saldırılarda 253 kişi hayatını kaybetmişti. Terör saldırılarını DEAŞ üstlenmişti.
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