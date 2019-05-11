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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Cami merkezli hayatı teşvik etmeliyiz’

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
‘Cami merkezli hayatı teşvik etmeliyiz’

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Geçmişte olduğu gibi bugün de cami merkezli bir hayatı teşvik etmemiz gerekiyor. Genç kuşaklar ile camilerimiz arasında yapay duvarlar örmemeliyiz. Gençlerimizin kalplerini camilerimize ısındıracak faaliyetler düzenlemeliyiz. Önce kendimizin sonra evlatlarımızın ayaklarını camilere alıştırmalıyız” dedi. Erdoğan, Ankara’nın Pursaklar ilçesinde yapımı tamamlanan Kuzey Yıldızı Camisi ve Külliyesi’nin açılış töreninde şunları söyledi:

BETON DEĞİL MUKADDES YAPI

“Camiler sadece taştan tuğladan ibaret binalar değildir. Tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakıp Hakk’ın karşısında eşitlendiğimiz mukaddes mekânlardır. Camilerimiz inşa edildikleri şehirlere kimlik, kişilik ve karakter kazandıran yapılardır. İstanbul’u Sultanahmet’siz, Süleymaniye’siz düşünemeyiz. Ankara’yı Hacı Bayram Veli Camisi ve türbesi olmadan anlatmak mümkün değildir. Kocatepe Camisi de yakın dönemde Ankara’yı anlatan sembol eserlerden biridir.

Büyük Çamlıca Camisi kentin abide eserlerinden biri haline geldi. Kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla milletimizin tüm fertleri sadece mübarek gün ve gecelerde değil sabah namazlarında da Büyük Çamlıca Camisi’ne koşuyor, tam bir muhabbet ikliminde ibadetlerini yerine getiriyor. 60 bini aşkın cemaati kubbenin altında ve avlusunda toparlayabiliyor. Kuzey Yıldızı Camisi ve Külliyesi Ankara’ya damga vuracaktır. Bu abide eser, Cumhuriyet’in Ankara’sını, Selçuklu’nun Osmanlı’nın Ankara’sıyla yeniden kucaklaştıracak, şehrimizin yıllardır örselenen kadim kimliğini güçlendirecektir.

CAMİLERİN SÜSÜ CEMAATİDİR

Camilerimizi sadece namaz kılınıp dağılınan ibadet mekânına dönüştürmek, ona yapılabilecek en büyük saygısızlıktır. Camilerin süsü cemaatidir. Özellikle de gençlerdir. Çocuklarımızın neşesiyle, gençlerimizin heyecanıyla, pir-i fanilerimizin tecrübesiyle, kadınlarımızın nezaket ve becerisiyle dolmayan bir cami, mahzun ve öksüz kalmış demektir. Çocukların gelmediği, gençlerin uğramadığı, hanımların sahip çıkmadığı camiler ne kadar muhteşem olurlarsa olsun, boynu bükük kalmaya mahkûmdur. Geçmişte olduğu gibi bugün de cami merkezli bir hayatı teşvik etmemiz gerekiyor. Bilhassa geleceğimizin teminatı olan genç kuşaklar ile camilerimiz arasında yapay duvarlar örmemeliyiz. Gençlerimizin kalplerini camilerimize ısındıracak faaliyetler düzenlemeliyiz. Günde 5 vakit bize kulluğumuzu hatırlatan çağrıya cevap vererek, önce kendimizin, sonra evlatlarımızın ayaklarını camilere alıştırmalıyız.”

AB ÜYELİĞİ HEDEFİMİZ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün partisinin Genel Merkezi’nde büyükelçilere verilen iftar programında konuştu. 94 büyükelçinin katıldığı programda Erdoğan özetle şunları söyledi:

“PKK-YPG terör örgütüne, Avrupa’nın dört bir yanında müsamaha gösteriliyor, hatta destek veriliyor. Diğer yandan FETÖ elebaşı ve mensupları, Amerika’da bir malikânede rahatça hayatlarını sürdürebiliyor.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar, insanlığı ilgilendiren sorunlara etkin çözüm sunamadıkları için inandırıcılıklarını yitiriyorlar.

Biz NATO üyesiyiz. Diğer NATO üyelerinin bize yanlış yapmalarını kabullenmemiz mümkün değil. AB üyeliği hedefimiz. Avrupa bize hala çalım atıyor. Politikamız düşmanı azaltma, dostu arttırmaktır. Türkiye sözüne ve dostluğuna güvenilir bir ülkedir.”

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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