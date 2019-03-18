Cami hırsızları kıskıvrak yakalandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCami hırsızları kıskıvrak yakalandı
GeriGündem Cami hırsızları kıskıvrak yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
18.03.2019 - 09:01, Son Güncelleme:

Cami hırsızları kıskıvrak yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cami hırsızları kıskıvrak yakalandı

İSTANBUL Sancaktepe'de bir camiye hırsızlık için giren 3 kişi, mahalleli tarafından fark edilince suçüstü yakalandı. Hırsızlar fark edildiklerini anlayınca minareden kubbe kısmına çıkarak kaçmak istedi. Hırsızlar vatandaşların üzerine moloz parçaları da attı.

Osmangazi Mahallesi Genç Osman Caddesi üzerindeki Kocatepe Camisi lojmanlarında elektrik olmadığını fark eden cami görevlileri şarteli kontrol etmek için camiye girince içeriden gelen sesler üzerine etrafı kontrol etmeye başladı.

Bu sırada dışarıda bulunan vatandaşlar cami çatısında iki kişinin olduğunu fark etmesi üzerine durumu cami görevlilerine bildirdi. Cami etrafında vatandaşların toplanması üzerine paniğe kapılan hırsızlar minareden kubbe kısmına çıkarak kaçmak istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve vatandaşların çevrede yaptıkları kontrollerde cami içerisinde bir kişi yakalandı.

Caminin minaresinde ise iki kişinin daha olduğunu fark eden ekipler, şahısları aşağı inmeleri için uyardı. Vatandaşların tepkileri nedeniyle minarede bulunan moloz parçalarını aşağı atan şahısları indiremeyen polis ekipleri, olay yerine itfaiye çağırdı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı cami etrafındaki kalabalık uzaklaştırılarak, itfaiye merdiveni yardımıyla iki şahıs ikna edilerek aşağı indirildi.

Gözaltına alınan 3 kişinin üzerinden bir diz üstü bilgisayar, bir miktar bozuk para, kek, meyve suyu ve eldiven çıktı. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere Sancaktepe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

"Çanakkale'de Truva'nın da intikamı alındı"

Tarihi Alan Başkanlığı Hürriyet’e açıkladı: Çanakkale 104. yıl planı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar

Umudu kesmeyin diye haykıran 3 fotoğraf