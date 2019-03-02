‘Cami de cemevi de bizim için aynı’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri‘Cami de cemevi de bizim için aynı’
GeriGündem ‘Cami de cemevi de bizim için aynı’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
02.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Cami de cemevi de bizim için aynı’

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
‘Cami de cemevi de bizim için aynı’

CHP’nin İBB başkan adayı Ekrem İmamoğlu dün sabah saatlerinde Eyüpsultan’da STK temsilcileri, spor kulübü yöneticileri ve kanaat önderleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

İmamoğlu yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Kafalar biraz karışık. Çünkü hiç tahmin etmedikleri ve görmedikleri bir sistemle, süreçle karşı karşıyalar. Bir kere sadece İstanbulluyu anlatan, konuşan ve başka bir muhatap görmeyen bir belediye başkan adayı var. Bizim işimiz Eyüpsultan ne olacak, İstanbul ne olacak? Onların işi başka bir şey olabilir. Ama biz onların istediği alana hiç girmeyeceğiz. Bu şehrin kentsel dönüşümden depreme, mülteci sorunundan eğitime kadar birçok çözüme muhtaç sorunu var. Hatta bazı konularda ne yazık ki uçurumun kenarında olduğunu unutmayalım. Onun için 25 yıllık süre gelen yönetim anlayışı miadını doldurmuştur.”

Ekrem İmamoğlu kahvaltının ardından Alibeyköy’de esnaf ziyaretleri de yaptı. İmamoğlu sohbet ettiği vatandaşların ekonomik sıkıntılarla ilgili taleplerini dinledi. Esnaf ziyaretinin ardından Alibeyköy Cemevi’ne geçen İmamoğlu, Alevi vatandaşlarla buluştu. Cemevlerinin ibadethane olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Cami de cemevi de bizim için aynı. İbadethanelere hangi sorumlulukla bakılıyorsa, cemevlerine de aynı sorumlulukla bakacağız. Sizler, benimsiniz. Ben sizinim, siz benimsiniz” dedi.

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ve son hafta... Testler de yapıldı

Her şey böyle başladı... O anlar kamerada!

Cumhurbaşkanı Erdoğan baba ocağı Güneysu’da

Bu kez kaçamadı!