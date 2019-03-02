‘Cami de cemevi de bizim için aynı’
CHP’nin İBB başkan adayı Ekrem İmamoğlu dün sabah saatlerinde Eyüpsultan’da STK temsilcileri, spor kulübü yöneticileri ve kanaat önderleriyle kahvaltıda bir araya geldi.
İmamoğlu yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Kafalar biraz karışık. Çünkü hiç tahmin etmedikleri ve görmedikleri bir sistemle, süreçle karşı karşıyalar. Bir kere sadece İstanbulluyu anlatan, konuşan ve başka bir muhatap görmeyen bir belediye başkan adayı var. Bizim işimiz Eyüpsultan ne olacak, İstanbul ne olacak? Onların işi başka bir şey olabilir. Ama biz onların istediği alana hiç girmeyeceğiz. Bu şehrin kentsel dönüşümden depreme, mülteci sorunundan eğitime kadar birçok çözüme muhtaç sorunu var. Hatta bazı konularda ne yazık ki uçurumun kenarında olduğunu unutmayalım. Onun için 25 yıllık süre gelen yönetim anlayışı miadını doldurmuştur.”
Ekrem İmamoğlu kahvaltının ardından Alibeyköy’de esnaf ziyaretleri de yaptı. İmamoğlu sohbet ettiği vatandaşların ekonomik sıkıntılarla ilgili taleplerini dinledi. Esnaf ziyaretinin ardından Alibeyköy Cemevi’ne geçen İmamoğlu, Alevi vatandaşlarla buluştu. Cemevlerinin ibadethane olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Cami de cemevi de bizim için aynı. İbadethanelere hangi sorumlulukla bakılıyorsa, cemevlerine de aynı sorumlulukla bakacağız. Sizler, benimsiniz. Ben sizinim, siz benimsiniz” dedi.
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