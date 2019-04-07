Cami çıkışı dehşet! Boğazından bıçaklayarak öldürdü...
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen Ekrem Ö. (45), sabah namazını kıldıktan sonra camiden çıkan Temel Bilgiç'i (60) boğazından bıçaklayarak, öldürdü.
Olay sabah saatlerinde, İnönü Mahallesi Yeni Camii önünde meydana geldi. Akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen Ekrem Ö., sabah namazını kılıp camiden çıktıktan sonra caminin önünde çay içen Temel Bilgiç'e elindeki bıçakla saldırdı. Temel Bilgiç boğazından aldığı bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybetti.
Ekrem Ö. gözaltına alınırken, Temel Bilgiç'in cenazesi otopsi için morga kaldırılırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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