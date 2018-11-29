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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Emin YEŞİL / İSTANBUL, (DHA)
29.11.2018 - 12:00, Son Güncelleme:

Cami cemaatini canından bezdirdi 

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Cami cemaatini canından bezdirdi 

İstanbul, Sultangazi’de abdest alma bahanesiyle bir camiye giren şüphelinin, abdesthanede askıya asılı olan ceketin içerisinden cep telefonu çalması güvenlik kamerasına yansıdı. Bir süredir Sultangazi’de bir camiye dadanan hırsız, cami cemaatini adeta canından bezdirdi. Defalarca aynı camiye gelerek cemaatin ayakkabısını ve telefonlarını çalan hırsız, son işinde yine kameralara yansıdı. 

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  • Kadrolu hırsız aranıyor
  • Kadrolu hırsız aranıyor
  • Kadrolu hırsız aranıyor
  • Kadrolu hırsız aranıyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Cebeci Mahallesi’nde bulunan Mescid-i Aksa Camisi’nin abdest alma bölümünde meydana geldi. Abdest almak isteyen bir vatandaş, son model akıllı telefonunu içerisine koyduğu ceketini abdesthanedeki askılığa astı.

Bu sırada cami içerisine abdest alma bahanesiyle giren bir kişi de üzerindeki montu ceketlerin asılı olduğu askılığa astı. Abdest alma ve yüzündeki suyu kurutma bahanesiyle askılığın orada bekleyen şüpheli asılı olan ceket içerisindeki telefonu alıp camiden ayrıldı. Olay anı ise, abdesthanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntüleri izleyen cami cemaati ceket içerisindeki telefonu alıp camiden ayrılan kişinin son aylarda camiye dadanan hırsız olduğunu belirledi. Cemaatten Muhammet Ayşan, Camimizde sürekli hırsızlık olayları vuku bulmaktadır. Camimize kadrolu bir hırsız dadandı. Durmadan cemaatimizin cep telefonlarını çalmaya başladı. Bunun için yetkililerden yardım bekliyoruz." dedi.

Hüseyin Şimşek adlı vatandaş ise, camiye dadanan hırsızın ayakkabı hırsızlığı da yaptığını belirterek, Eskileri bırakıyor, yenileri alıp gidiyor. Kim olduğunu bilmiyoruz" dedi. Cami cemaatinden Hayrettin Yavuz da,Hırsızın taktiği her camide olduğu gibi, bizim camimizde de maalesef aynı. Masum vatandaşlarımız ceketini askıya astığı zaman hırsız geliyor, cep telefonunu çalıyor.

Kameralar gördüğü halde biz bunu önleyemiyoruz. Sürekli bu kişi geliyor. Maalesef gelip ayakkabılarımızı, telefonlarımızı alıp kaçıyor" diye konuştu. 

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