Camgöz köpekbalığı insana saldırır mı?
Camgöz Köpekbalığı, Türkiye'de de sıklıkla görülen türler arasında yer almaktadır. Yapı itibariyle ağızları açık bir şekilde yüzen camgöz köpekbalıkları, deniz içerisinde yer alan planktonlar ile beslenmektedir. Deniz suyunu filtreleyerek beslenen camgöz köpekbalıkları, belirli dönemlerde balıkçıların ağlarına da takılmaktadır. Peki, camgöz köpekbalığı insana saldırır mı?
İnsanlara saldırdığı konusunda tarihte çok az örnekleri bulunan camgöz köpekbalığı, genel itibariyle deniz planktonları ile beslendikleri için zararsız olarak konumlandırılmaktadır. Denizlerin nazik devleri olarak adlandırılan camgöz köpekbalığı, ağız açıklığı çok derin olsa da büyük objeleri yutamadığı için hassas olarak nitelendirilmektedir. Camgöz köpekbalığının gövde uzuluğu 8 metre, ağız açıklığı ise 1,5 metre olarak bilinmektedir.
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