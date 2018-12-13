Cambridge’li fizik profesörü Atatüre’den öğrencilere: Saçma sorular sorun

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCambridge’li fizik profesörü Atatüre’den öğrencilere: Saçma sorular sorun
GeriGündem Cambridge’li fizik profesörü Atatüre’den öğrencilere: Saçma sorular sorun
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
13.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Cambridge’li fizik profesörü Atatüre’den öğrencilere: Saçma sorular sorun

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
Cambridge’li fizik profesörü Atatüre’den öğrencilere: Saçma sorular sorun

Mete Atatüre, adını 35 yıldır denenen ancak bir türlü sonuç alınamayan bir çalışmayı tamamlayarak duyurdu. Cambridge Üniversitesi profesörü Atatüre, ABD’de öğrencilerine akademik danışmanlık ve rehberlik de yapıyor. Öğrencileriyle ‘saçma sorular’ seansının olduğunu belirten profesör, Türkiye’de gençlerin yalnız olduğunu söylüyor.

Önemli bir buluşa imza atarak adını dünyaya duyuran Prof. Dr. Mete Atatüre, geçen hafta TEDx İTÜ etkinliği için İstanbul’daydı. İlgiyle karşılanan profesörden öğrenciler için öneriler aldık. “Saçma sorular sormaktan çekinmeyin” diyen Cambridge Üniversitesi’nde çalışan profesörün öğrencileriyle yaptığı ‘saçma sorular’ seansı bile var. Akademik danışmanlık ve rehberlik de yapan Atatüre, yurtdışının aksine Türkiye’de gençlerin yalnız olduğunu söyleyerek, “Öğrencilerimin hepsinin ne yaptığını biliyorum. Yolda gördüğümde üzgün olup olmadığını anlıyorum” diyor. Profesör şunları anlatıyor:

ZİHNİNİZİ DİNLENDİRİN

Öğrencilere hep çok çalışın deniyor. Tamam, çok çalışın. Ama verimli ve dengeli olun. Başka şeyler de yapın. Ben üniversitede okurken seramik yapıyordum. Başka bir şey yapmak dinlenmeye fırsat veriyor. Çalış çalış, yat uyu olduğu zaman vücut dinleniyor ama zihin dinlenmek için başka bir şeye odaklanmalı. O zaman öğrendiğiniz şeyin zihne oturması arka planda gerçekleşiyor.

‘SAÇMA SORULAR’ SEANSI

Laboratuvarımızda bir ton ağırlığında masalar, onlarca elektrik kablosu, ölçüm yapan cihazlar, deney aletleri var. Araştırmalarımızı, deneylerimizi bu karışıklık yaratıyor. Yazı tahtamızın üzeri de notlarla dolu. Sürekli bir şeyleri tartışıyoruz, deniyoruz, ölçüyoruz, aklımıza gelenleri yazıyoruz. O karmaşık gibi görülen tahtadan çok önemli bilimsel makaleler doğuyor. Çünkü bir sembol, şekil size başka bir şey hatırlatıyor, başka yerde tekrar onu kullanmanıza fırsat yaratıyor. Bizim ‘saçma sorular’ seansımız var. Öğrencilerle otururuz ve olabildiğince saçma, uçuk sorular üretmeye çalışırız. Önemli olan, soru ne ve ne kadar saçma olursa olsun beraber fikir yürütmek, yorumlamak. Böyle zamanlarda tahta doluyor. Oysa çok net, belirgin bir şey tartıştığımız zaman dolmuyor. Soruların ucunu açık bırakmak, farklı sorular üretmek çok faydalı. Bilim insanı için en önemli şey yeni soruyu bulmak.

GENÇLER YALNIZ KALIYOR

Türkiye’deki sistemde öğrenci biraz yalnız kalıyor. Lise ya da lisans seviyesinde olsun, rehber öğretmen var desek de öğrenci yalnız. Dersle, özel hayatıyla ilgili bir sıkıntı varsa bunları yakalayamıyoruz. Öğrenci dersini alır gider gibi bir yaklaşım var. Kendi kaderlerine bırakılıyorlar. Bir şeyi yapamadığı zaman niye olmadığını anlayacak bir mekanizma yok. Bundan dolayı sınavlar kendini geliştirme ve test etme yerinden çok ceza veya ödül anlamına geliyor. Ben aynı zamanda bir rehber öğretmenim. Yaklaşık 40 kişiye akademik danışmanlık veriyorum. Ayrıca tarih ve dil öğrencilerine rehber hocalık yapıyorum. “Hocam, sıkıldım” dediğinde benimle konuşuyor. Oda arkadaşından memnun olmayan da ailesini özleyen de geliyor, konuşuyoruz. Örneğin cumaya yetiştirmesi gereken ödevi varsa ben hocasına “Ödevi pazartesiye yetişecek, sebebi bende” diyebiliyorum. O hoca da bana güveniyor. Tüm öğrencilerimin ne yaptığını biliyorum. Yolda gördüğümde üzgün olup olmadığını anlıyorum.

BİLİMİ EĞLENEREK YAPIN

Bilimi eğlenmeden yaparsanız, hayattan bir kayıp olur. Her iş için geçerli bu. O iş sizi mutlu etmiyorsa ya yanlış yapıyorsunuz ya da o yapmanız gereken iş değil. Hayatımızı adadığımız bir işe çok çalışmanın yanında eğlenmeyi de katmamız gerekiyor. Sürekli şamatadan bahsetmiyoruz. Laboratuvara isteyen istediği saatte geliyor. İzne gitmek isterse kimin nerede olduğu bilinsin diye takvime yazması yeterli. Ama izin almıyor. Hoca, grup lideri, araştırmacı, öğrenci şeklinde bir statü var gibi gözükse de aslında düz bir yüzeye dağılmış durumdayız. Kimsede bir üstünlük yok. Takım çalışması var.

TÜRKİYE’DEN BAŞVURU AZ

- TÜRKİYE’den Cambridge’e tahminimden de az başvuru var. Başvurmak için İngiltere’nin kendi A seviyesi derslerini veren okulda ya da AB sisteminde okumanız gerekiyor. Öğrenciler, SAT gibi uluslararası tanınmış sınavlara girmeli. İlk aşamayı geçenler mülakata alınıyor. Her bölüm hocası kendi mülakat yapıyor. Başka bölümlerle ilgili mülakata da katılıyorlar. Kişiyi tanımaya çalışan üçüncü bir mülakat da oluyor, genel konularda konuşuluyor. Her biri yarımşardan toplam bir buçuk saat mülakatta tutuyoruz öğrenciyi. Akademik bilgisinden çok, yönlendirmeye cevap verebiliyor mu gözlemliyoruz. Mülakatları geçen okula kabul ediliyor.

FİZİK NASIL SEVDİRİLİR?

- İnsanlar genelde “Fiziğim kötüydü, zordu” der. Bunun birkaç sebebi var. Biri ders veriş şeklimiz. Dersi bir saat biri anlatacak, not alacak ve sonra ödev yapacaksınız. Sistem bunun üzerine kurulu. Fizik iki dilli; konuşma ve matematik dilini eş zamanlı anlamalısınız. Lisede fizik ortalamam iyi değildi. Öğrencilerin fiziği sevmesi için ilk koşul aktif olmaları. Diğer öğrencilerle ödev yaptığı bir ortam gerekiyor. Çünkü eğer anlamamışsam, bana en iyi anlatacak kişi konuyu yeni öğrenmiş bir öğrenci olacaktır.

KİMDİR?

- 2015’te, 35 yıldır denenen fakat sonuç alınamayan ‘ışığın seviyesinin gürültü ölçümünü’ yaparak önemli bir buluşa imza attı. Sosyal medyada rock star, aktör yakıştırmaları yapılan akademisyen, Türkiye’deki lisans eğitimi sonrası Boston Üniversitesi’nde doktora, Almanya ve Zürih’te doktora sonrası çalışmalarını tamamladı. 2007’den beri Cambridge Üniversitesi’nde görev yapıyor.

 

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ankara’da okullar tatil mi? Valilik uyardı

Kritik görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Korkunç olay! Her şey bu evde yaşandı

Yabancı uyruklu çift evlerinde ölü bulundu