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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA (DHA)
21.08.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

Cam sildi, karakolluk oldu! '50 lirayı yüzüme atması çok zoruma gitti'

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Antalya'da 5 kez sildiği camın temizliğini beğenmeyen ev sahibi tarafından kovulan temizlik işçisi Sevda Karakuş, onurunun kırıldığını belirterek polise şikayette bulundu. Ev sahibi Rusalina B. de Sevda Karakuş'tan şikayetçi oldu. Karakuş, "Sorun para değil, bana yapılan bir haksızlık var. 50 lirayı benim yüzüme atması çok zoruma gitti'' dedi.

Antalya'da temizlik işlerine giden Sevda Karakuş, 1 hafta önce Rusalina B. ile evin temizliği karşılığında 180 liraya anlaştı. Karakuş, evin büyüklüğü ya da küçüklüğüne göre fiyatın 20 lira daha artabileceğini belirterek söylediği gün Rusalina B.'nin adresine gitti. Salondaki 4 camı sildikten sonra mutfaktaki camı silmeye geçen Karakuş'a ev sahibi, temizliğini beğenmediğini belirterek yeniden silmesini istedi.

'ONURUMU KIRDI'

Sevda Karakuş, ev sahibinin isteği üzerine camı 5 kez sildiğini ancak Rusalina B.'nin yine memnun kalmadığını belirterek, kendisine hakaret ettiğini ileri sürdü. Karakuş, "Ev sahibi kadın 'Sen bu işi beceremiyorsun, 30 lira vereyim; defol, git' dedi. Günüm boş geçmesin dedim ve camı yeniden sildim. Kadın olmadığını belirterek yüzüme 50 lirayı atıp, evinden beni kovdu. Egosunu tatmin etti. Onurumu kırdı. Kadının bağrışlarına yan komşu geldi. Kocası geldi, eşinin agresif olduğunu belirterek gidip dinlenmemi istedi" dedi.

'PARAYI YÜZÜME ATMASI ÇOK ZORUMA GİTTİ'

Yaşananları gururuna yediremediği için polis merkezine giderek şikayetçi olduğunu kaydeden Sevda Karakuş, karşı tarafın da kendisinden şikayetçi olduğunu söyledi. Karakuş, "Sorun para değil, bana yapılan bir haksızlık var. 50 lirayı benim yüzüme atması çok zoruma gitti. 1 hafta önce benden randevu aldı. O günüm boş geçti. 1 gün çalışmazsam 3 gün aç kalmam anlamına geliyor. Hakkımı sonuna kadar arayacağım. 15 yıldır bu işlerle uğraşıyorum, ilk kez başıma geldi" diye konuştu.

 

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