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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)
04.02.2019 - 08:25, Son Güncelleme:

Cam kırılmadı, kapıda oynama yok... Nasıl soyulduğunu anlamadı

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Cam kırılmadı, kapıda oynama yok... Nasıl soyulduğunu anlamadı

ADANA'da, sabah yürüyüşüne çıkan Mehmet Bozdoğan (40), döndüğünde cipinin içindeki 650 eruo ve bin lirasının çalındığı fark etti. Bozdağan, 'Aracımın camı kırılmamış, kapısında oynama yok. Acaba hırsızlar beni yeni geliştirdikleri bir sistemle mi soydu?' notuyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Olay, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi Dilberler Sekisi mevkiinde meydana geldi. Tarım ve otomotiv alım satımı yapan Mehmet Bozdoğan, sabah saatlerinde cipini park edip, yürüyüşe çıktı. Bir süre sonra aracına dönen Bozdoğan, torpidosunun açık olduğunu fark etti. 650 euro ve bin lirasının yerinde olmadığını gören Bozdoğan, camlarında kırık olmadığını, kapı kilitlerinde de zorlanmadığını görünce şaşırdı. Cep telefonunu ve bazı elektronik eşyalarının yerinde olduğunu gören Bozdoğan, polisi aradı.

Cam kırılmadı, kapıda oynama yok... Nasıl soyulduğunu anlamadı

"LÜTFEN DİKKATLİ OLUN"

Bozdoğan, sosyal medya hesabından 'Arkadaşlar, şu anda aracım Dilberler Sekisi mevkiinde soyuldu. Lütfen dikkatli olun. Aracımı kilitlediğimi hatırlıyorum, döndüğümde param yoktu. Fakat hırsız parayı görünce cep telefonu ve diğer elektronik eşyalarımı almamış. Camı kırmamış, kilitlerinde oynama yok. Acaba hırsızlar beni yeni geliştirdikleri bir sistemle mi soydu?' notuyla paylaşımda bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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