'Çalmadan duramıyorum' dedi hâkim tutukladı
Konya’da son bir ayda 5 motosiklet ve elektrikli bisiklet çalan Bayram Babur (24) yakayı ele verdi.
Daha önce 15 farklı suçtan kaydı ve ‘hırsızlık’tan da yakalama kararı bulunan Babur, çaldığı 3 bin lira değerindeki motosikletleri 400 liradan, elektrikli bisikletleri ise çeşitli fiyat aralıklarında sattığını söyledi.
Hırsızlığı Suriye uyruklu Muhammed Hayr Beg (38) ile birlikte 3 kişiyle yaptığını itiraf eden Babur, “Bugüne kadar 500'e yakın bisiklet ve motosiklet çalmışımdır. Onları görünce dayanamıyorum, çalıyorum” dedi.
Polis, Muhammed Hayr Beg’i de gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Bayram Babur tutuklandı, Muhammed Hayr Beg adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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