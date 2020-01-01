Çalıştığı tamirhanede ölü bulundu

Bir oto tamirhanesinde çalışan Baki Can Hayta, saat 09.00 sıralarında iş yerini açan diğer çalışanlar tarafından otomobilde hareketsiz bulundu.

Çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hayta'nın öldüğü belirlendi. Vücudunda herhangi bir kesici, delici ve darbeye bağlı yara izine rastlanmayan Baki Can Hayta'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.