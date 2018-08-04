‘Çalışma’ya ‘aile’ eklendi
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı’nın adı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak değiştirildi.
Bu değişikliğe ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. CHP’den de, “Bakanlığın adı değişti, kadın yine yok” tepkisi geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca yazılı açıklamada, bakanlığın adından ‘kadın’ın çıkarılması yetmezmiş gibi iki bakanlığın birleştirilmesinin kadınların toplumsal hayata eşit katılımını imkânsızlaştırdığını savundu.
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