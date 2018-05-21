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    Çalışmalar sürüyor: Ekiplere zor anlar yaşattı

    AA
    21.05.2018 - 00:44 | Son Güncelleme:

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde katı atık depolama alanında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

    İlçenin Yokuşbaşı mevkisindeki çöplük alanda, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle etrafa yayılan yangına, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler müdahale etti.

    Ekiplerin yoğun çabası ile yangın kontrol altına alındı. Rüzgarın zaman zaman yön değiştirmesi nedeniyle ekipler zor anlar yaşadı.

    Çalışmalar sürüyor: Ekiplere zor anlar yaşattı

    Belirli bir alanda devam eden yangının söndürülmesi için çalışma devam ediyor. İtfaiye görevlilerine, Muğla 911 Arama Kurtarma ekibi de yardımcı oluyor.

    Öte yandan yanan alanın çevresinde makilik ve ormanlık alanın olması nedeniyle Milas Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı bir arazöz de alevlerin çıktığı bölgenin yakınında hazır bekletiliyor. 

    Etiketler: makililk , gündem
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