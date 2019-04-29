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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
29.04.2019 - 19:06, Son Güncelleme:

Çalışmalar sırasında bulundu! Tam 20 metre derinlikte...

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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, belediyenin kanalizasyon çalışması sırasında, yaklaşık 20 metre derinlikte tünel ortaya çıktı. Çalışma durdurulurken, tünelin etrafına güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı.

Tomarza Belediyesi ekipleri, Yeni Mahalle'de kanalizasyon çalışması başlattı. Kazı sırasında derin bir tünele rastlandı. Çalışma durdurulurken, polise haber verildi. Polisin yaptığı ilk incelemede tünelin yaklaşık 1 metre genişliğinde ve 20 metre derinliğinde olduğu belirlendi. Kenarlarında merdiven şeklinde oyuklar belirlenen tünelin etrafına güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı.

Çalışmalar sırasında bulundu Tam 20 metre derinlikte...

İnceleme yapılması için, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne haber verildi.

Çalışmalar sırasında bulundu Tam 20 metre derinlikte...

Mahalle muhtarı Ahmet Doğan, belediye ekiplerinin kazısı sırasında tarihi bir yapının ortaya çıkarıldığını belirterek, "Burada yeraltı şehrinden bahsediliyor. Eğer bahsedildiği gibi mahallemizde bir yer altı şehri varsa, bunu gün yüzüne çıkarıp, turizme kazandırılması için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

Çalışmalar sırasında bulundu Tam 20 metre derinlikte...

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