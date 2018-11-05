Çalışmalar sona erdi... Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Fatma AKSU/İSTANBUL
05.11.2018 - 08:28, Son Güncelleme:

Çalışmalar sona erdi... Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak

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Çalışmalar sona erdi... Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak

Üsküdar Nakkaştepe’deki 50 dönümlük askeri arazi Millet Bahçesi olarak düzenlendi. Eşsiz boğaz manzaralı, ahşap uçan yolları, macera adası, kamp ve okçuluk alanları, gölet ve piknik alanları ile İstanbul’un yeni gözdesi Nakkaştepe Millet Parkı’nın açılışı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.

Son rötuşları yapılan Millet Bahçesi’nde piknik alanları, açık ve kapalı oyun sahaları, macera Adası, spor aletleri, yaya yürüyüş yolları, etkinlik çayırı, içinde şelalenin aktığı biyolojik gölet, ahşap uçan yollar, ahşap seyir terasları, köprüler, mini spor sahası, çocuklar için doğal keyif atölyeleri, kamp ve okçuluk alanları ve amfi tiyatro yer alıyor. Daha önce askeriyenin kapalı spor salonu olarak kullandığı bina da İstanbul’un en büyük kapalı çocuk parkı ve çok amaçlı eğitim salonu/ofis ile kadınlar ve erkekler için birer mescit bulunuyor.

Çalışmalar sona erdi... Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak


YENİ YAPILAŞMA YOK

15 Temmuz Köprüsü’nün hemen yanında bulunan Nakkaştepe Millet Bahçesi’nin kapılarını ilk kez Hürriyet’e açan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, söz konusu arazinin sadece Üsküdar’ın değil, İstanbul’un en değerli arazilerinden biri olduğunu belirterek şunları söyledi:
“Anadolu Yakası’nın Millet Bahçesi’ni İstanbul’un manzara balkonunda yapıyoruz. Üsküdarlılar ve İstanbulluların bu olağanüstü Boğaz ve İstanbul manzarası eşliğinde çoluk çocuk ailecek hoş ve keyifli anlar geçirmesini diliyoruz. Nakkaştepe Millet Bahçesi sadece Üsküdar değil İstanbul’un diğer semtlerinden gelen vatandaşlarımızın da nefes alacağı, kendilerini mutlu hissedecekleri bir mesire alanı olacak. Millet Bahçesinde ayrıca mevcut, metruk haldeki spor salonunu yenilemek suretiyle, hiçbir yeni yapılaşmaya gitmeden vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz.

Çalışmalar sona erdi... Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak


VAKIFLAR’DAN 29 YILLIĞINA KİRALANDI

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan bu arazide daha önce askeriye vardı. Askeriye çıkınca hemen Vakıflardan 29 yıllığına kiralayıp, projelendirdik. Hiç ağaç kesmeden bakımlarını yaptık, temizledik. Kullandığımız malzeme tamamen ahşap. Hiç beton kullanmadık. Bu bir İstanbul projesi. İstanbul’un kalbinde, Boğaz’ın en güzel manzarasında Üsküdarlı hemşehrilerimize, seyir terasımızda muazzam Boğaz manzaralı güzel bir millet bahçesi kazandırıyoruz. 250 adet piknik masamız var. Aynı anda 2 bin 500 kişi buradan istifade edebilir. En güzel Boğaz fotoğraflarını çekebilir.

Üsküdar’ı güzelleştirmek ve yeşil alan miktarını artırmak adına 46 yeni park yapıp, 65 parkı yeniledik. Hemşerilerimize binlerce meyve fidanı dağıttık. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı 4,8 metrekareden 9,5 metrekareye çıkarıldı. 2019’daki projelerle bu oranı 10 metrekareye çıkarmayı planlıyoruz.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (04.11.2018)-2
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