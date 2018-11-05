Çalışmalar sona erdi... Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak
Üsküdar Nakkaştepe’deki 50 dönümlük askeri arazi Millet Bahçesi olarak düzenlendi. Eşsiz boğaz manzaralı, ahşap uçan yolları, macera adası, kamp ve okçuluk alanları, gölet ve piknik alanları ile İstanbul’un yeni gözdesi Nakkaştepe Millet Parkı’nın açılışı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.
Son rötuşları yapılan Millet Bahçesi’nde piknik alanları, açık ve kapalı oyun sahaları, macera Adası, spor aletleri, yaya yürüyüş yolları, etkinlik çayırı, içinde şelalenin aktığı biyolojik gölet, ahşap uçan yollar, ahşap seyir terasları, köprüler, mini spor sahası, çocuklar için doğal keyif atölyeleri, kamp ve okçuluk alanları ve amfi tiyatro yer alıyor. Daha önce askeriyenin kapalı spor salonu olarak kullandığı bina da İstanbul’un en büyük kapalı çocuk parkı ve çok amaçlı eğitim salonu/ofis ile kadınlar ve erkekler için birer mescit bulunuyor.
YENİ YAPILAŞMA YOK
15 Temmuz Köprüsü’nün hemen yanında bulunan Nakkaştepe Millet Bahçesi’nin kapılarını ilk kez Hürriyet’e açan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, söz konusu arazinin sadece Üsküdar’ın değil, İstanbul’un en değerli arazilerinden biri olduğunu belirterek şunları söyledi:
“Anadolu Yakası’nın Millet Bahçesi’ni İstanbul’un manzara balkonunda yapıyoruz. Üsküdarlılar ve İstanbulluların bu olağanüstü Boğaz ve İstanbul manzarası eşliğinde çoluk çocuk ailecek hoş ve keyifli anlar geçirmesini diliyoruz. Nakkaştepe Millet Bahçesi sadece Üsküdar değil İstanbul’un diğer semtlerinden gelen vatandaşlarımızın da nefes alacağı, kendilerini mutlu hissedecekleri bir mesire alanı olacak. Millet Bahçesinde ayrıca mevcut, metruk haldeki spor salonunu yenilemek suretiyle, hiçbir yeni yapılaşmaya gitmeden vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz.
VAKIFLAR’DAN 29 YILLIĞINA KİRALANDI
Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan bu arazide daha önce askeriye vardı. Askeriye çıkınca hemen Vakıflardan 29 yıllığına kiralayıp, projelendirdik. Hiç ağaç kesmeden bakımlarını yaptık, temizledik. Kullandığımız malzeme tamamen ahşap. Hiç beton kullanmadık. Bu bir İstanbul projesi. İstanbul’un kalbinde, Boğaz’ın en güzel manzarasında Üsküdarlı hemşehrilerimize, seyir terasımızda muazzam Boğaz manzaralı güzel bir millet bahçesi kazandırıyoruz. 250 adet piknik masamız var. Aynı anda 2 bin 500 kişi buradan istifade edebilir. En güzel Boğaz fotoğraflarını çekebilir.
Üsküdar’ı güzelleştirmek ve yeşil alan miktarını artırmak adına 46 yeni park yapıp, 65 parkı yeniledik. Hemşerilerimize binlerce meyve fidanı dağıttık. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı 4,8 metrekareden 9,5 metrekareye çıkarıldı. 2019’daki projelerle bu oranı 10 metrekareye çıkarmayı planlıyoruz.
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