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    Çalışanlara ödenen hangi tazminatlar vergili, hangileri vergisiz?

    Hürriyet Haber
    13.03.2018 - 16:48 | Son Güncelleme:

    Çalışanların en çok merak ettiği konulardan biride, çalışanlara ödenen hangi tazminatların vergili, hangilerinin vergisiz olduğu konusu. Bu hususta bilgi edinmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Peki, çalışanlara ödenen hangi tazminatlar vergili, hangileri vergisiz?

    Aktif olarak iş hayatında yer alan vatandaşlar son dönemlerde "Çalışanlara ödenen hangi tazminatların vergili, hangilerinin vergisiz?" sorusuna yanıt arıyor. Bu konuda bilgi edinmek isteyen vatandaşlar,  çeşitli kaynakları kullanarak araştırma yapıyor. İşte çalışanların merak ettiği o sorunun cevabı...

    ÇALIŞANLARA ÖDENEN HANGİ TAZMİNATLAR VERGİLİ, HANGİLERİ VERGİSİZ?

    Çalışanlara ödenen kıdem tazminatı üzerinden yalnızca binde 7,59 oranında damga vergisi (DV) kesilir. Gelir vergisiyse (GV) hesaplanmaz (GVK Md. 25/1). Mahkemenin, çalışanın işe iadesine karar vermesine rağmen çalışan tekrar işe iade alınmadığı durumda ödenen işe başlatmama (dört ila sekiz aylık ücreti tutarında) tazminatı ödendiğinde de DV dışında bir vergi kesilmez. İşe iade kararı verilen çalışana dört aylık ücretine kadar ödenebilecek ‘boşta geçen süre ücreti’ üzerinden ise GV ve DV hesaplanır. Çalışana ödenen ihbar tazminatı üzerinden de GV ve DV hesaplanarak vergi dairesine ödenir.

    Etiketler: vergi , çalışan , maaş , gündem
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