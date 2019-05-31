Çalışanlara ‘niye ayağa kalkmadın’ dayağı

İstanbul Beşiktaş’ta Meydan Beşiktaş isimli mekânın mülk sahibi Şahin Şeker’in 10 Nisan tarihinde Dorock XL Beşiktaş çalışanlarını darp ettiği ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 5 yıldır Dorock XL’ta muhasebe görevlisi olarak çalışan Gaye Akıl, o akşamki Norveçli müzik grubu Madruga konseri sırasında bilet gişesine yardım etmeye gidiyor. Gişenin önünden geçen Şeker orada bulunan görevlilere tokat atıyor ve kimse olaya müdahale etmiyor. Görüntülerde Şeker, Akıl’a defalarca vurup, saçından çekerek savuruyor.

‘ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ’

Hürriyet’e konuşan Gaye Akıl, “Biz bilet gişesinde çalışırken mekân sahibi Şahin Şeker önümüzden geçmiş ancak biz onu görmedik. ‘Ben bu kapıdan girdiğim zaman ayağa kalkacaksınız’ diye hiddetlendi ve çalışma arkadaşıma tokat attı. Ardından bana tokat attı. Tam bir şok hali yaşadık. Sakinleştirmeye çalıştık. Görmediğimi, bu yüzden kalkmadığımı söyleyerek özür diledim ancak sakinleşmedi. Ardından ayağa kalktım, kendimi korumak için dışarı çıkmaya çalıştım, ancak yine saldırdı, saçımdan tutup kafamı duvara vurdu. Ağza alınmayacak küfürler etti, öldürmekle ve bacağımı kırmakla tehdit etti” diyerek korkunç anları anlattı. Akıl kimsenin olaya müdahale edemediğini çünkü etrafındaki insanların Şeker’in sahibi olduğu otoparkın çalışanları olduğunu ifade etti.

MEKÂNI BOŞALTTILAR

Olayın ardından Dorock XL’ın sahibi Münir Atamer’in sahibi olduğu otelin lobisine sığındıklarını belirten Akıl, daha sonra darp raporu aldıklarını, ardından da Beşiktaş Karakolu’na giderek şikâyetçi olduklarını anlattı: “Altı ay uzaklaştırma kararı çıktı. Ancak dava ile ilgili başvurularımızda bir sonuca ulaşamadık. Ardından olayı sosyal medyada paylaşarak duyurmaya karar verdik.”

Olayın ardından nisan ayında Dorock XL Beşiktaş, yapılması planlanan tüm konserleri iptal ederek mekândan çıkma kararı aldı. Şirket yaptığı açıklamada “Şahin Şeker sadece markanın bulunduğu Meydan Beşiktaş ve otopark alanının mülk sahibidir. Personelimizin hukuksal süreçte her konuda yanındayız” dedi.

Mekân mart ayında da bir kadın müşterinin güvenlik görevlileri tarafından darp edilmesiyle gündeme gelmiş, ardından görevlinin işine son verildiği açıklanmıştı.

BAHANE: TANSİYON HASTASIYIM

Şeker’in 11 Nisan’da gözaltına alındığı sırada karakola verdiği ilk ifadesinde “Tansiyon hastası olduğum için böyle davrandım, birdenbire sinirlendim, orada bana değil müşterilere saygı duyulmadığı için sinirlendim. ‘Müşteri velinimetimizdir’ dedim. Çok üzgünüm” diyerek kendini savundu. Görüntülerin önceki gün Gaye Akıl’ın sosyal medyada hesabından paylaşılmasının ve tepki toplamasının ardından yeniden gözaltına alınan Şahin Şeker adliyeye sevk edildi. Şeker adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.