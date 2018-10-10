Çalışanlara ‘kriz zammı’ verilsin
İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, “İktidarın ilk önceliği, sabit geliri olan çalışanlarımızın ücretlerinde iyileştirmeler yapmak, maaşlarına acilen ‘kriz zammı’ vermek olmalıdır” çağrısında bulundu.
Paçacı, Başkanlık Divanı toplantısından sonra özetle şunları söyledi:
“Açıklanan ‘Enflasyon ile Topyekün Mücadele Programı’ ekonomik çöküşün sonuçlarını erteleme adımlarından başka şey değildir. Un, şeker, pirinç, bulgur gibi zorunlu gıda maddeleri lüks tüketim haline gelmiştir. İktidarın birinci önceliği, sabit geliri olan çalışanlarımızın ücretlerinde iyileştirmeler yapmak, maaşlarına acilen ‘kriz zammı’ vermek olmalıdır. Kışın vatandaşa hayır yapmak istiyorsanız; doğalgaz ve elektrik fiyatlarını bir zahmet yüzde 10 indiriverin.
AKŞENER’İN EVİNİN ÖNÜNDEKİ OLAYLAR
Gazeteci Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’na giriş yaptıktan sonra bir daha haber alınamamıştır. Konsolosluğun kapısı bellidir, giren çıkan da 24 saat kayıt altındadır. Suudi Arabistan’ın böyle bir hukuksuzluğa Türkiye sınırları içinde cüret etmesi bile Türkiye adına bir utançtır. Burası Suudi Arabistan’ın arka bahçesi değildir. Başkonsolos dahil bu olayın sorumluları derhal sınır dışı edilmelidir.
Birkaç gündür Üsküdar’da meydana gelen olayın, İYİ Partililer tarafından organize edildiği iddiasını dillendiriyor. Bırakın meslek ahlakını, genel ahlaka bile aykırı bir iddia dile getirildi. ‘Çok önemli bir istihbarat alındı’, ‘Evdeki üçüncü kişi önce MHP Üsküdar İlçe Başkanlığı’na gitti ve işi organize etti’, ‘Bu kişinin bilgileri ve alınan istihbarat açıklanacak’ şeklinde, akla hayale sığmayacak sözler sarf edildi. Olay günü, Sayın Genel Başkanımızın konvoyuyla birlikte İstanbul’a giden ve o görüntüleri çeken kişi, sayın Genel Başkanımızın üniversiteden bir öğrencisi ve 30 yıllık aile dostudur.
(MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, ‘Türklüğün töresinde davete icabet vardır’ sözleri) Suçlu olan bir kişinin olayı başka bir yöne çekmeye çalışmasından başka bir şey değildir.”
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