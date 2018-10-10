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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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ANKARA
10.10.2018 - 21:52, Son Güncelleme:

Çalışanlara ‘kriz zammı’ verilsin

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Çalışanlara ‘kriz zammı’ verilsin

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, “İktidarın ilk önceliği, sabit geliri olan çalışanlarımızın ücretlerinde iyileştirmeler yapmak, maaşlarına acilen ‘kriz zammı’ vermek olmalıdır” çağrısında bulundu.

 Paçacı, Başkanlık Divanı toplantısından sonra özetle şunları söyledi:

“Açıklanan ‘Enflasyon ile Topyekün Mücadele Programı’ ekonomik çöküşün sonuçlarını erteleme adımlarından başka şey değildir. Un, şeker, pirinç, bulgur gibi zorunlu gıda maddeleri lüks tüketim haline gelmiştir. İktidarın birinci önceliği, sabit geliri olan çalışanlarımızın ücretlerinde iyileştirmeler yapmak, maaşlarına acilen ‘kriz zammı’ vermek olmalıdır. Kışın vatandaşa hayır yapmak istiyorsanız; doğalgaz ve elektrik fiyatlarını bir zahmet yüzde 10 indiriverin.

AKŞENER’İN EVİNİN ÖNÜNDEKİ OLAYLAR

Gazeteci Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’na giriş yaptıktan sonra bir daha haber alınamamıştır. Konsolosluğun kapısı bellidir, giren çıkan da 24 saat kayıt altındadır. Suudi Arabistan’ın böyle bir hukuksuzluğa Türkiye sınırları içinde cüret etmesi bile Türkiye adına bir utançtır. Burası Suudi Arabistan’ın arka bahçesi değildir. Başkonsolos dahil bu olayın sorumluları derhal sınır dışı edilmelidir.

Birkaç gündür Üsküdar’da meydana gelen olayın, İYİ Partililer tarafından organize edildiği iddiasını dillendiriyor. Bırakın meslek ahlakını, genel ahlaka bile aykırı bir iddia dile getirildi. ‘Çok önemli bir istihbarat alındı’, ‘Evdeki üçüncü kişi önce MHP Üsküdar İlçe Başkanlığı’na gitti ve işi organize etti’, ‘Bu kişinin bilgileri ve alınan istihbarat açıklanacak’ şeklinde, akla hayale sığmayacak sözler sarf edildi. Olay günü, Sayın Genel Başkanımızın konvoyuyla birlikte İstanbul’a giden ve o görüntüleri çeken kişi, sayın Genel Başkanımızın üniversiteden bir öğrencisi ve 30 yıllık aile dostudur.

(MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, ‘Türklüğün töresinde davete icabet vardır’ sözleri) Suçlu olan bir kişinin olayı başka bir yöne çekmeye çalışmasından başka bir şey değildir.”

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