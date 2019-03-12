Çalışanlar uyuduğunu zannetti! Restoranda kalp krizi geçiren kişi öldü
İSTANBUL Beyoğlu'nda bir restoranda yemek yedikten sonra hareketsiz duran bir kişi çalışanların dikkatini çekti. Restoran çalışanları saatin geç olmasından dolayı müşterinin uyuduğunu zannetti. Ancak kimliği henüz belirlenemeyen kişinin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.
OLAY saat 02:00 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi Alt Baruthane Caddesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Taksi ile restorana gelen ve ismi henüz belirlenemeyen bir kişi yemek sipariş etti. Yemeğini yedikten sonra kişinin uyur vaziyette hareketsiz durması çalışanların dikkatini çekti.
ÇALIŞANLAR UYUDUĞUNU ZANNETTİ
Saatin geç olmasından dolayı kişinin uyuduğunu zanneden çalışanlar bir süre uyandırmak için yoğun çaba sarf etti. Uyandıramayınca çalışanlar, durumdan şüphelenerek hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
BİR SAAT KALP MASAJI YAPILDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri kalp krizi geçirdiğini belirledi. Ambulansa alınan kişiye bir saat boyunca kalp masajı yapıldı ancak sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kişi hayatını kaybetti.
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