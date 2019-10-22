Çalışan annelere kreş desteği başvuru şartları neler? Kreş desteği hangi illerde geçerli?
Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından duyurulan çalışan annelere 650 liralık kreş desteği kapsamında başvuru şartları açıklandı. Şimdilik 7 pilot ilde geçerli olan kreş desteği başvurusu e devlet üzerinden yapılacak. Peki, çalışan annelere kreş desteği başvuru şartları neler? 650 liralık kreş desteği hangi illerde geçerli? İşte, o konu hakkında bilgiler.
Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Avrupa Birliği ile birlikte pilot uygulamalarına başladı. Bu kapsamda başvuruda bulunacak olan annelerde 0-60 ay arası yani 1 ila 5 yaş arası çocuğa sahip olma şartı aranacak. Annelerin 4/a sigortalısı olarak tam zamanlı çalışan olması gerekecek. İşte, çalışan annelere kreş desteği başvuruları hakkında detaylar.
650 liralık çalışan annelere kreş desteği, proje pilot illerde gerçekleşecek. 7 pilot il ise Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya olarak belirlendi.
ÇALIŞAN ANNELERE KREŞ DESTEĞİ YARDIMI İÇİN ŞARTLAR NELER?
Kreş desteği başvurusunda bulunabilmek için öncelikle 0-60 ay arası yani 1 ila 5 yaş arası çocuğa sahip olmanız gerekiyor.
Başvuru sadece çalışan anneleri kapsadığı için kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverenin yanında 4/a sigortalısı olarak tam zamanlı çalışıyor olmak önem arz edecek.
Proje pilot illerde gerçekleşeceği için Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya illerinden birisinde ikamet ediyor olmanız başvuru için en kritik etmenlerden birisi olacak.
Projeden destek alabilmek için çocuğunuzu çocuğunuzu Proje uygulama illerindeki kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine göndermeniz gerekmektedir.
YARDIM KAÇ AY SÜRECEK?
Kurumsal çocuk bakımı mali desteği, tek bir çocuk için ve en fazla 24 ay boyunca verilebilecek.
Ancak, çocuk 72 aylık olduğunda ya da ilkokula başladığında 24 ay mali destek almış olmasa dahi mali destek sona erecektir.
Mali destek ödemesi alınması şartlarının mücbir sebepler haricinde üç kez ihlal edilmesi durumunda annenin faydalanıcı statüsü sona erecektir.
Her hâlükârda, Proje tamamlanma tarihi olan 31 Mart 2022’den sonra, anneler tarafından yükümlülükler geriye doğru yerine getirilse dahi, daha önceki aylar için ödeme alınamayacak.
BOŞANMA SÜRECİ BİLDİRİLMEK ZORUNDA OLACAK
Lütfen Projeyi etkileyebilecek değişiklikleri (işten ayrılma, taşınma, boşanma vb.) ve 30 gün ve üzeri raporları, en geç 7 gün içerisinde Proje Ofisine bildiriniz.
Projeyi etkileyebilecek değişikliklerin zamanında bildirilmemesi durumunda, yapılan ödemeler geri alınmak zorunda kalınacak.
İletişim bilgilerinin değiştirilmesi ve değiştirilen bilgilerin Yerel Ofise bildirilmemesi halinde, Proje Ofisinde kayıtlı telefon numarasına yapılan bildirimler geçerli sayılacak.Kurum tarafından yapılan denetimler, ziyaretler veya şikayetler sonrası, mali destekten yararlanmak için gerekli olan şartlara ilişkin herhangi bir usulsüzlük yapıldığının tespit edilmesi durumunda, sorumlular hakkında Türk Ceza Kanunu’na göre işlem yapılacak.
Ayrıca Proje kapsamında sağlanan mali destek kesilecek, Projeye bir daha başvuru yapılamayacak ve yararlanıcıya o güne kadar Proje kapsamında yapılmış olan tüm ödemeler geri alınacak.
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