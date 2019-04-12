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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
12.04.2019 - 00:39, Son Güncelleme:

Çalıp ormana saklamışlar!

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Bursa'da, silahla tehdit ettikleri kuyumcunun dükkanından yaklaşık 2 kilogram altını alarak kaçan yüzleri maskeli iki soyguncu yakalandı. Ekipler tarafından ormanlık alanda yapılan aramada, altınlarla olay esnasında kullanılan tabanca ele geçirildi.

Yüzleri maskeli iki şüpheli, bir otomobille merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi Kemal Atatürk Caddesi'nde Mustafa Kapılı'ya (71) ait kuyumcu dükkanına geldi.

Zanlılardan biri, Kapılı'ya silah doğrultup altınları istedi. Bunun üzerie iş yeri sahibi ile soyguncu arasında boğuşma yaşandı. Diğer şüpheli ise bu sırada vitrinde ve tezgahtaki yaklaşık 2 kilogram altını çantaya doldurdu.

Çalıp ormana saklamışlar

Daha sonra şüpheliler, geldikleri otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

İş yeri sahibinin ihbarının ardından gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan kamera ve çevre araştırmasında, olaydan bir gün önce 16 ACS 014 plakalı aracın kuyumcu önünden defalarca geçip gözlem yaptığı tespit edildi.

Çalıp ormana saklamışlar

Bahse konu 16 ACS 014 plakalı araç Güven Timlerince durduruldu, sürücü şüpheli F.Y. (28) gözaltına alındı. F.Y. ifadesinde soygunu arkadaşı O.K. (33) ile gerçekleştirdiğini itiraf etti. Şüpheli O.K. de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin ifadelerinde, çaldıkları altınları Cumalıkızık minibüs durakları üst tarafında bulunan ormanlık alana sakladıklarını anlattı.

Çalıp ormana saklamışlar

Ekipler tarafından ormanlık alanda yapılan aramada, altınlarla olay esnasında kullanılan tabanca ele geçirildi. Ayrıca F.Y'nin ikametinde yaklaşık yarım kilogram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde bulundu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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