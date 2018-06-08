Çalıntı telefon tamircinin başını yaktı!

HIRSIZLAR YANINDA GEÇTİ!



10 Ağustos 2011 günü İzmit Şirintepe Mahallesinde bulunan Keskin ailesine ait evde hırsızlık olayı meydana geldi. Hırsızlık olayı 17:55 olarak kayıtlara girdi. Ev sahibi Cevat Keskin, evine gitmek üzereyken, binanın merdivenlerinden iki kişinin indiğini gördü. Öndeki kişinin elinde bir televizyon, ikincisinin elinde ise bir laptop bulunuyordu. Keskin, ilk anda olaya anlam veremedi. Bina kapısının demirli, daire kapısının çelik kapı olduğunu bilen Keskin, yanından geçen iki kişinin kendi evlerinde hırsızlık yaptığını düşünemedi.

Ancak eve gittiğinde gerçeği gördü. Dakikalar önce yanında geçen iki hırsız da Keskin ailesinin evinden çıkmıştı. Evde, televizyon ve laptopun yanı sıra Keskin’in kızına ait altın zincir de çalınmıştı.

ARACI TESLİM ETTİ YAKALANDI

Durum hemen polise bildirildi. İki hırsızın bindiği aracın plakası belirlendi. Hırsızlardan Kazım Güray Gümüş, kiralık aracı teslim ettiği esnada yakalandı. İkinci hırsızın izine ise ulaşılamadı. Keskin ailesinin evindeki hırsızlık olayına ilişkin soruşturma sürerken, başka bir semtte, H. Ö.’e ait cep telefonu pazarda çalındı. Ö.’nün polise başvurusu ile olay savcılığa bildirili. Ö.’nün çalınan telefonu, tamirciye götürüldü.

ÇALINTI TEFONA HATTINI TAKINCA…

Tamir işini yapan Sezgin Durmuş’tu (28). Durmuş, tamir amaçlı getirilen telefona, test amaçlı kullandığı kendi adına kayıtlı kartı taktı. Telefona kartın takılması ile birlikte Durmuş için de zorlu bir süreç başladı. Durmuş, Keskin ailesinde hırsızlık ikinci kişi olarak dosyaya dahil edildi. Durmuş hakkında da dava açıldı ve mahkûmiyet aldı. Durmuş, kararla birlikte tutuklandı. 3 ay kadar tutuklu kalan Durmuş’un ailesi ise, avukatlara danışarak neler yapılabileceklerini soruşturdu.

6 YIL SONRA ‘PARDON’

Durmuş hakkında yargılamanın yenilenmesi talep edildi. Durmuş’un avukatı Gül Esen Mirkelam, müvekkilinin olayla hiçbir ilgisi olmadığını, olay ile alakasız bir kişiye ceza verildiğini belirtti. Hırsızlık olayında kullanılan aracın kiralandığı şirket çalışanı da Durmuş’u hiç görmediğini söyledi. Durmuş hakkında verilen mahkûmiyet kararı kaldırıldı. Beraat kararı verilen Durmuş, yaşadığı olay ve aldığı ceza nedeni ile kimsenin kendisini çalıştırmak istemediğini belirtti.