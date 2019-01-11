Çalıntı gözlüğe 50 bin TL kefalet

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇalıntı gözlüğe 50 bin TL kefalet
GeriGündem Çalıntı gözlüğe 50 bin TL kefalet
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Burcu PURTUL UÇAR/İSTANBUL
11.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Çalıntı gözlüğe 50 bin TL kefalet

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Çalıntı gözlüğe 50 bin TL kefalet

İtalya’nın Bari şehrinde Belediye Meclis üyesi olan Francesco Giannuzzi (60) 7 Ocak günü eşiyle Dubai seyahati dönüşü aktarmalı olarak İstanbul Atatürk Havalimanı’na geldi.

Uçağını beklerken freeshop’ta gezen Giannuzzi burada gözlük denedi. 185 Euro’luk bir gözlüğü takan Giannuzzi, parasını ödemeden freeshop’tan çıkarak tuvalete, daha sonra da eşinin yanına gitti. Kamera kayıtlarından gözlükle mağazadan çıktığı tespit edilen Giannuzzi havalimanı polisi tarafından gözaltına alındı. İnceleme sonucu kayıp gözlük ne valizden ne de tuvaletten çıktı. Francesco Giannuzzi, Bakırköy Adliyesi’nde savcıya ifade verdi. Bu arada İtalyan Konsolosluğu yetkilileri de adliyeye geldi. Hırsızlık suçlamasını kabul etmeyen Giannuzzi ifadesinde şunları söyledi: “Bir gözlük deneyip freeshop’un dışında beni bekleyen eşime bu gözlüğü gösterdikten sonra tekrar freeshop’a dönerken tuvaleti gördüm. Sıkıştığım için de tuvalete girdim. Daha sonra eşimin yanına gittim. Büyük bir ihtimalle gözlüğü tuvalette unuttum. Hatamı kabul ediyorum. Ürünün bedelini ödemeye hazırım. Şu anda da ödeyebilirim.” Savcı tarafından hırsızlık suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Giannuzzi burada 50 bin TL nakdi güvence ödemesi şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Köprü'de dehşet anları: Makas attı sonrası korkunç

Çiftlikbank'ın sosyal medya sorumlusu yakalandı

İzmir Metro'da anlaşma sağlandı

Son dakika! Komisyondan geçti... Milyonları ilgilendiriyor!