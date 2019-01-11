Çalıntı gözlüğe 50 bin TL kefalet
İtalya’nın Bari şehrinde Belediye Meclis üyesi olan Francesco Giannuzzi (60) 7 Ocak günü eşiyle Dubai seyahati dönüşü aktarmalı olarak İstanbul Atatürk Havalimanı’na geldi.
Uçağını beklerken freeshop’ta gezen Giannuzzi burada gözlük denedi. 185 Euro’luk bir gözlüğü takan Giannuzzi, parasını ödemeden freeshop’tan çıkarak tuvalete, daha sonra da eşinin yanına gitti. Kamera kayıtlarından gözlükle mağazadan çıktığı tespit edilen Giannuzzi havalimanı polisi tarafından gözaltına alındı. İnceleme sonucu kayıp gözlük ne valizden ne de tuvaletten çıktı. Francesco Giannuzzi, Bakırköy Adliyesi’nde savcıya ifade verdi. Bu arada İtalyan Konsolosluğu yetkilileri de adliyeye geldi. Hırsızlık suçlamasını kabul etmeyen Giannuzzi ifadesinde şunları söyledi: “Bir gözlük deneyip freeshop’un dışında beni bekleyen eşime bu gözlüğü gösterdikten sonra tekrar freeshop’a dönerken tuvaleti gördüm. Sıkıştığım için de tuvalete girdim. Daha sonra eşimin yanına gittim. Büyük bir ihtimalle gözlüğü tuvalette unuttum. Hatamı kabul ediyorum. Ürünün bedelini ödemeye hazırım. Şu anda da ödeyebilirim.” Savcı tarafından hırsızlık suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Giannuzzi burada 50 bin TL nakdi güvence ödemesi şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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