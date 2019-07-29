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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
29.07.2019 - 14:54, Son Güncelleme:

Çalınan otomobilini yolda gördü, sonrası inanılmaz!

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KONYA'da çalınan otomobili için karakola müracaat ettikten sonra yolda giderken plakaları sökülmüş aracını gören Ersin Yüksel (39), kovalamaca sonucu aracı durdurdu. Otomobili çalan şüpheli ise koşarak olay yerinden kaçtı.

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  • Çalınan otomobiline kovalamaca sonucu kavuştu, şüpheli kaçtı
  • Çalınan otomobiline kovalamaca sonucu kavuştu, şüpheli kaçtı
  • Çalınan otomobiline kovalamaca sonucu kavuştu, şüpheli kaçtı
  • Çalınan otomobiline kovalamaca sonucu kavuştu, şüpheli kaçtı
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Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Kayacık Araplar Mahallesi Karakayış Caddesi'nde meydana geldi. Ersin Yüksel'e ait 42 P 9004 plakalı otomobil, iddiaya göre gece saatlerinde Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Gündüz Sokaktaki evinin önünde kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce düz kontak yöntemiyle çalındı. Sabah işe gitmek için kalkan Yüksel, park halindeki otomobilin çalındığını fark etti. Yüksel,  Köprübaşı Polis Merkezi'ne giderek, otomobilinin çalındığını belirterek müracaatta bulundu. 

OTOMOBİLİNİ GÖRDÜ

Karakoldan çıktıktan sonra bir arkadaşıyla birlikte otomobille işe gitmek için yola çıkan Yüksel,  kendi otomobilen benzer bir aracın plakaları sökülmüş olarak seyir halinde olduğunu gördü. Aracın yanına yaklaştığında jantlarından kendi aracı olduğunu belirledi. Sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. Yüksel'in 'dur' ihtarlarına uymayan şüpheli, hızla araçla kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonucu Yüksel'in aracını kullanan sürücü başka bir otomobile çarpınca yaya olarak kaçtı. Yüksel de, şüphelinin peşinden koştu ancak yakalayamadı. Otomobiline kavuşan Yüksel, polise haber verdi. Olay Yeri İnceleme Müdürlüğü ekipleri araç içerisinde parmak izi çalışması yaptı. Polisin şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 

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