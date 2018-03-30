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    Çalınan aracının bulunduğunu öğrenince sevinmişti! Böyle teslim aldı

    Bülent TATOĞULLARI/DHA
    30.03.2018 - 16:32 | Son Güncelleme:

    ANTALYA’da park halindeki otomobili çekiciyle çalıp presledikten sonra hurda demir olarak satan 3 kişi yakalandı. Hurda halinde preslenmiş olarak bulunan otomobil sahibine teslim edilirken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

    ANTALYA Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği'ne başvuran A.Ç., 61 AE 503 plakalı otomobilinin park halindeyken çalındığı ihbarında bulundu. İhbarın ardından harekete geçen ekipler, otomobilin çekiciyle alındığını belirledi. Polis, aracı çalanların R.Ç., Ö.Ç. ve M.A. olduğunu belirleyip operasyonla gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, otomobili çekici ile aldıklarını, presleyip İzmir'de bir fabrikaya hurda demir olarak sattıklarını itiraf etti. Hurda halinde preslenmiş olarak bulunan otomobil sahibine teslim edilirken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

    Çalınan aracının bulunduğunu öğrenince sevinmişti Böyle teslim aldı

    Etiketler: pres , gündem
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