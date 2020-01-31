California Valisi’ne mektup: Sasunyan’ı serbest bırakmayın

CALIFORNIA Şartlı Tahliye Duruşmaları Kurulu, 1982’de Arıkan’ı öldürdükten sonra müebbet hapse mahkûm edilen ve yaklaşık 36 yıldır cezaevinde bulunan Ermeni terör örgütü Asala üyesi Hampig Harry Sasunyan’ın serbest bırakılmasını istedi. Feyzioğlu, kararı onaylamaması için California Valisi’ne gönderdiği mektupta özetle şöyle dedi:

SIRADAN CİNAYET DEĞİL SİYASİ SUİKAST

“Arıkan’ın ölümü, sıradan bir cinayet değildir. Sasunyan önceki şartlı tahliye duruşmalarında Arıkan’ı, resmi bir Türk yetkili olduğu için ve Türk kökenli olduğu için öldürdüğünü kabul etmiştir. Aslında Arıkan’ın öldürülmesi bir terör eylemi olması, bir siyasi suikast olması ve bir nefret suçu olması açısından üç suçun bir arada gerçekleştiği bir vakadır.

Rahatsız edici olan şey şudur; örgütün üst kademelerindeki bir terörist olan Sasunyan, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı işlediği suç için hiçbir zaman pişmanlık bildirmemiştir. Sasunyan serbest bırakılsa, anında bir kahraman olarak muamele görecek ve radikal ideolojisi ve metotlarını takip edenlere ilham verme durumu oluşacaktır. Sizden bu bağlamda ricamız, California Şartlı Tahliye Duruşmaları Kurulu’nun (BPH) 27 Aralık 2019 tarihli kararına itiraz ederek Sasunyan’ın serbest bırakılma kararını bozmanız ve kendisine en az bir beş yıl süre daha şartlı tahliye hakkı doğmamasını sağlamanızdır.”

TÜRKİYE DAVANIN PEŞİNİ BIRAKMADI

- TÜRKİYE’nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan, 28 Ocak 1982’de aracıyla kırmızı ışıkta durduğu sırada suikasta uğradı. Arıkan’ın şehit olduğu saldırıyı Ermeni Katliamı İçin Adalet Komandoları üstlendi. Saldırıyı düzenleyen iki teröristten biri olan Sasunyan yargılanmış ve afsız ömür boyu hapis cezasına çaptırılmıştı. Sasunyan’ın tahliye girişimleri, Türkiye’nin çabaları sonucu engellenmişti.