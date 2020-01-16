Çaldıran Savaşı nedir? Çaldıran Savaşı kimler arasında olmuştur? Nedenleri ve sonuçları

1514 yılında Doğu sınırı olan İran ülkesinde yer alan Maku Şehrinde yapılmıştır. Maku şehrinin Çaldıran Ovasında, gerçekleşen savaş adını da Çaldıran Ovasından almıştır.

Çaldıran Savaşı Tarihi

Çaldıran Savaşı, Osmanlı Devleti ile İran ülkesinde o dönemde egemen olan Safeviler arasında gerçekleşmiştir. Çaldıran Savaşı 23 Ağustos 1514′te Çaldıran ovasında Safeviler ile Osmanlı ordusu arasında yapılmıştır. Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı sıkıntılı günler yaşıyordu. Çünkü o dönemde Yavuz Sultan Selim’in babası II. Bayezid ve kardeşleri arasında büyük bir taht mücadelesi vardı.

Bu mücadele sonrasında tahta çıkan Yavuz Sultan Selim Osmanlı için büyük sıkıntılara neden olan doğudaki Şii-Safevi Devleti ile mücadele etmeye başlamıştır. Yavuz Sultan Selim mücadeleyi kazanmak ve doğuda Türk İslam Devletleri’ni bir araya getirmek istiyordu. Bu nedenle Yavuz Sultan Selim, 1514 yılının baharında İran seferine çıkarak Çaldıran’da Safeviler ile Çaldıran Savaşı’nı başlattı.

Çaldıran Savaşı Özeti

Yavuz Sultan Selim Çaldıran Savaşını başlatmadan önce hanedanda bazı sıkıntılar yaşıyordu. Özellikle bu sıkıntılar Yavuz Sultan Selim’in babası Sultan İkinci Bayezid ve kardeşleri ile ilgiliydi. Sıkıntının sebebi ise Yavuz Sultan Selim’in taht mücadelesi vermesidir. Yavuz Sultan Selim kardeşleri ve babasıyla büyük bir taht mücadelesi vererek tahta çıkmıştır.

Hem iç karışıklığın hem de doğu sınırlarındaki sorunların olduğu bir dönem Osmanlı Devleti iyice bunalıma girmiştir. Bu bunalımın sebebi ise Doğu'daki Şii-Safevi Devleti’nin Osmanlı’ya yarattığı sorunlardır. Türkistan’a erişmek isteyen Osmanlı için tek engel, Şii-Safevi Devleti olarak görülüyordu.

Yavuz Sultan Selim, doğuda bulunan Türk İslam Devletleri’ni tek bir çatı altında toplamak istiyordu. Bu nedenle 23 Ağustos 1514'te Yavuz Sultan Selim ordusuyla birlikte İran ülkesine sefere çıktı. Osmanlı ordusu Erzincan üzerinden Tebriz'e doğru sefere başlamış oldu. Çaldıran'da 23 Ağustos 1514'te yapılan sefer sonucunda Osmanlı ordusu büyük bir zafer kazanmış, Safeviler ise büyük bir bozguna uğratılmıştır. Bu savaş sonrasında Şah İran’dan kaçarak hayatını zor kurtarmıştır.

Çaldıran Savaşı’nın Önemi

Çaldıran Savaşı'nın önemi ilk olarak Osmanlı'nın özellikle doğuda güç kazanmasıdır. Çünkü Osmanlı ordusu Safeviler’e karşı savaşı kazanarak hem hâkimiyetlerini hem de güçlerini doğuda kanıtlamış oldu. Osmanlı Devleti bu savaştan sonra gücüne güç katarken, Safevi Devleti de doğudaki gücünü kaybetti. Kazanılan bu zafer sayesinde Yavuz Sultan Selim doğudaki gücünü de kanıtlamış oldu. Ayrıca savaş sonrasında Osmanlılar için doğu bölgesinde tehdit oluşturan sorunlar da ortadan kalkmış oldu.

Çaldıran Savaşı’nın Nedenleri

Çaldıran Savaşı’nın nedeni hem doğuda yer alan Mezhep ayrılığı hem de bu ayrılık sebebiyle ortaya çıkan siyasi mücadelelerdir. Özellikle mezhep ayrılığından dolayı doğu bölgelerde güçlenen Safevi Devleti zamanla Osmanlı için bir tehdit oluşturmaya başladı. Bu tehditleri ortadan kaldırmak isteyen Osmanlı Devleti ise Çaldıran Savaşı’nı başlatmıştır. Çaldıran Savaşı’nın başlamasındaki diğer bir neden ise tahta gelen Yavuz Sultan Selim’in doğuda bulunan Türkleri tek bir çatı altında toplamak istemesidir.

Çaldıran Savaşı Sonuçları

23 Ağustos 1514 tarihinde başlayan Çaldıran Savaşı ile Osmanlı Devleti’nin galibiyeti ile sonuçlanırken, Safevi Devleti ise büyük bir hezimete uğramıştır. Bu savaş sonrasında Safevi Devleti’nin tehditleri ortadan kaldırılmış ve doğunun güvenliği temin edilmiştir. Çaldıran Savaşı’nı kazanan Osmanlı Devleti topraklarına Erzincan, Bayburt ve Kemah Kalesi’ni de katmayı başarmıştır. Çaldıran Savaşı sonrasında Osmanlı’nın özellikle doğudaki hâkimiyeti kesinleşmiş ve doğu bölgesinde Türk-İslam Birliği sağlanmış oldu.