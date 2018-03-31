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    Çaldıklarını yiyen çeteye özel harekat operasyonu

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    31.03.2018 - 11:35 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da, organize şekilde hırsızlık yapan 10 kişilik çete çökertildi. Kıyafet ve mazot hırsızlığı yapan çetenin 1 ton 800 kilo da et çaldığı ortaya çıktı. Çete üyelerinin çaldıkları etin 800 kilosunu aralarında pey ederek yedikleri anlaşıldı. 

    İstanbul'da yaşanan seri hırsızlık olayları üzerine Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada çete üyeleri tek tek deşifre edildi. Yapılan araştırmada çetenin, Bahçelievler, Gaziosmanpaşa, Maltepe, Sultangazi gibi birçok ilçesinde çeşitli hırsızlık olayına karıştığı saptandı. 
    Çete, tekstil atölyelerine girip hazır dikilmiş elbiseleri çalıyordu. Bununla yetinmeyen çete üyeleri TIR ve kamyonların yakıt tanklarının kapaklarını kırarak mazot alıyordu. Mazot hırsızlığının ardından çete üyeleri et toptancılarının depolarına yöneldi. Çete, 18 Mart 2018 günü Gaziosmanpaşa Küçükköy’de bir et toptancısına girerek, 1 ton 800 kilogram et çaldı.
    Çetenin çaldıkları etin 800 kilogramını kendi aralarında pay edip yedikleri anlaşıldı. Geri kalan 1 ton ette çete liderinin yakalandığı adreste ele geçirildi. Ele geçen et sahiplerine teslim edildi.

    22 Mart'ta İstanbul'un 9 ilçesinde tespit edilen 14 ayrı adrese özel harekat polisi destekli eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskınlarda liderliğini Ercan K.(45)'in yaptığı 10 kişilik hırsızlık şebekesi çökertildi.

     

     

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    Etiketler: Hırsız , Özel Harekat Polisleri , gündem
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