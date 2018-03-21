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    Çaldıkları minibüsle 1 ton et ve kıyafet çalan maskeli 5 kişi aranıyor

    Ramazan EĞRİ / İSTANBUL (DHA)
    21.03.2018 - 10:38 | Son Güncelleme:

    İstanbul Ümraniye'de sahibinin gözlerinin önünde çaldıkları minibüsle bir marketin deposundan 1 ton et ile lüks mağazadan pahalı giyim eşyası çalan maskeli 5 kişi, polis tarafından her yerde aranıyor. Her 3 hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    İlk olay 15 Mart günü saat 12.43’te Necip Fazıl Mahallesi’nde meydana geldi. Bir kişi, sokak üzerinde park halindeki minibüsü sahibinin gözleri önünde çaldı. Minibüsün çalışanı tarafından çalıştırıldığını sanan sahibi hırsızlığı fark edince polisi aradı.

    Olayla ilgili çalışma başlatan polis, minibüsün çalınma anına ilişkin güvenlik kameraları görüntülerini inceledi. Görüntülerde; park halindeki minibüsün sağ camından anahtarın kontak üzerinde olduğunu gören şüphelinin şoför koltuğuna geçerek aracı hareket ettirdiği, bu sırada dışarı çıkan minibüsün sahibinin biraz yürüdükten sonra aracının çalındığını fark ettiği görülüyor.

    Çaldıkları minibüsle 1 ton et ve kıyafet çalan maskeli 5 kişi aranıyor
    MARKETİN DEPOSUNDAN 1 TON ET ÇALDILAR

    Çalışmalarını sürdüren polis, çalınan minibüsle 16 Mart günü Aşağıdudullu Mahallesi’nde bulunan bir marketin deposundan 1 ton et çalındığını belirledi. Marketin güvenlik kamera kayıtları incelendiğinde maskeli 5 kişinin, 10 dakika içinde etleri sırtlayarak dışarı çıkardıkları görülüyor.

    Çaldıkları minibüsle 1 ton et ve kıyafet çalan maskeli 5 kişi aranıyorMAĞAZADAN PAHALI KIYAFETLER ÇALDILAR

    Polis, aynı kişilerin çalınan aynı minibüsle bir mağazadan pahalı kıyafet hırsızlığı yaptıklarını belirledi. Bu hırsızlık olayı da saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin, minibüsü mağazanın kepenklerine doğru yanaştırdıkları, kepenkleri kırdıktan sonra mağazadan kıyafetleri alarak minibüse yükledikleri görülüyor.

    Çaldıkları minibüsle 1 ton et ve kıyafet çalan maskeli 5 kişi aranıyorPolis, görüntülerden yola çıkarak 5 şüphelinin kimlikleri tespit edip yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

    Çaldıkları minibüsle 1 ton et ve kıyafet çalan maskeli 5 kişi aranıyor

    Çaldıkları minibüsle 1 ton et ve kıyafet çalan maskeli 5 kişi aranıyor

    Etiketler: Ümraniye , hırsızlık , soygun , soyguncu , et , gündem
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