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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
19.11.2019 - 14:18, Son Güncelleme:

Çaldıkları çelik kasaları toprağa gömerek saklamışlar

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Çaldıkları çelik kasaları toprağa gömerek saklamışlar

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen operasyonda 16 farklı adresten çelik kasa hırsızlığı yaptığı ileri sürülen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Şüphelilerin çaldıkları çelik kasaları toprağa gömerek sakladıkları ortaya çıktı.

Olay, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı farklı adreslerde meydana gelen 16 çelik kasa hırsızlığı ile ilgili soruşturma kapsamında olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.

2 ay süren teknik takip çalışmalarının ardından belirlenen 8 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 14 gram esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca ile kasaları açmak için kullanılan spiral makinesi, matkaplar, kaynak makineleri ve tarihi eser niteliğinde 5 obje, 2 jeneratör, çalıntı ev eşyaları, 2 ağaç testeresi, hırsızlıkta kullanıldığı öne sürülen çok sayıda araç ele geçirildi.

Kasaları toprağa gömmüşler

Öte yandan operasyonda ifadeleri alınan şüphelilerin çaldıkları 5 çelik kasayı bir arazide 5 ila 7 metre derinlikteki çukurlara gömdükleri ortaya çıktı.

8 şüpheliden 7'sinin gözaltına alındığı operasyonda bir şüphelinin ise yakalanması çalışmaları sürüyor. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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