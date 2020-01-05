MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇaldıkları aracın plakasını 'Evleniyoruz' yazısıyla kapattılar, kaçarken kaza yaptılar
GeriGündem Çaldıkları aracın plakasını 'Evleniyoruz' yazısıyla kapattılar, kaçarken kaza yaptılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 05.01.2020 - 12:54,Son Güncelleme:/

Çaldıkları aracın plakasını 'Evleniyoruz' yazısıyla kapattılar, kaçarken kaza yaptılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çaldıkları aracın plakasını 'Evleniyoruz' yazısıyla kapattılar, kaçarken kaza yaptılar

Gaziantep'te çaldıkları otomobilin plakasını 'Evleniyoruz' yazısı ile kapatan şüpheliler, kendilerini fark eden polislerden kaçarken kaza yaptı. Gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Perilikaya Mahallesi'nde geçen hafta cuma günü park halindeki otomobil çalındı. Sahibinin ihbarı üzerine polis, bölgede çalışma başlattı.

Polis, Şirinevler Mahallesi'nde aynı renk ve modelde plakası 'evleniyoruz' yazısı ile kapatılan otomobili fark edip 'dur' ihtarında bulundu. Ancak şüpheliler hızlarını arttırarak yola devam etti, polis de peşlerine düştü.

Çaldıkları aracın plakasını Evleniyoruz yazısıyla kapattılar, kaçarken kaza yaptılar

Kovalamaca sırasında otomobil, Abdulkadir Konukoğlu Bulvarı üzerinde üst geçit köprüsünün ayağına çarptı. Kaza sonrası şüphelilerden 1'i aracın içinde, 3'ü ise kovalamacayla yakalanıp gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çaldıkları aracın plakasını Evleniyoruz yazısıyla kapattılar, kaçarken kaza yaptılar

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle