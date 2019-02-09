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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali GÜNDOĞAN/DHA
09.02.2019 - 16:09, Son Güncelleme:

Çaldığı pırlantayı yutan İrlandalı turistin cezası belli oldu

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MARMARİS'te müşteri gibi girdiği kuyumcu dükkanından çaldığı pırlantayı yutan İrlandalı turist Ian Camppel'e (55), tutuklu yargılandığı davada 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

İrlandalı turist Ian Camppel, 4 Ekim 2018 Perşembe günü öğle saatlerinde, Kordon Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanına müşteri gibi girip, pırlantalara bakmak istediğini söyledi. Camppel'e oturması için yer gösterilirken, beğendiği iki pırlanta da incelemesi için çıkarıldı. Satış temsilcileri, Ian Camppel'e pırlantaların özelliklerini anlatıp, sertifikalarını gösterdi. Camppel, iddiaya göre, satış temsilcilerinin boş anından faydalanıp, 40 bin dolar değerindeki pırlantalardan birini önce avucunun içine sıkıştırdı ardından kısa pantolonun gizli cebine koydu. Ian Camppel daha sonra da taşları beğenmediğini belirterek, teşekkür ettikten sonra dükkandan çıkmak istedi. Camppel, mağazanın kapısına geldiğinde satış temsilcileri, pırlantalardan birinin eksik olduğunu fark edip, kendisini durdurdu. Kuyumcuya çağrılan polisler, Ian Camppel'in üzerinde yaptığı aramada pırlantayı bulamadı. Bu sırada kuyumcu dükkanının müdürü, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde Camppel'in, pırlantayı avucunun içine alarak çaldığını belirledi. Buna rağmen pırlanta bulunamadı. Ian Camppel'in pırlantayı yutmuş olabileceği ihtimali üzerine nöbetçi savcıdan hastanede tıbbi görüntüleme yapılması için izin alındı.

Marmaris Devlet Hastanesi'ne götürülen Camppel'e, 4 kez ultrason çekimi yapıldı. Ultrason sonuçlarına bakıldığında, pırlantanın, İrlandalı turistin kalın bağırsağında olduğu tespit edildi. Pırlantanın doğal yollardan çıkması için bekleyişe geçildi. Dışkılama yöntemiyle pırlantanın çıkarılması amacıyla Ian Camppel'e sindirimi hızlandırıcı ilaç verildi. Geçen 48 saate rağmen pırlanta, doğal yollarla çıkarılamadı. Bu arada doktorlar tıbbi veya cerrahi yöntemin riskli olduğunu savcılığa iletti. Camppel ise suçlamaları kabul ederek, tıbbi yolla pırlantanın çıkarılmasını istedi ve evrakı imzaladı. Özel hastanede 2 kez kolonoskopi yapılan Camppel'in bağırsağından pırlanta çıkarıldı. 40 bin dolar değerindeki pırlanta, bilirkişi incelemesinin ardından kuyumcuya teslim edildi.

Tedavisi tamamlanan İrlandalı turist Ian Camppel, aynı gün gözaltına alındıktan sonra 'nitelikli hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Camppel, adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp, yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Savcı, karara itiraz etti. Otele yerleştirilen Ian Camppel, 2 gün sonra tekrar polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Camppel, adliyeye sevk edildi ve Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Ian Camppel ifadesinde, 12 yıldır Marmaris'e bir hafta süreyle tatile geldiğini, ülkesinde 7 yıl önce iş kazası geçirdiği için malulen emekli olduğunu, eşini trafik kazasında yitirdiğini anlattı. Şüpheli, eşinin cesedinin göle düşen araçtan günler sonra çıkarılabildiğini; ancak parmağındaki pırlanta nikah yüzüğünün kaybolduğunu, bu nedenle kendisinde 'pırlanta saplantısı' oluştuğunu öne sürdü.

8 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

Marmaris 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuklu sanık Ian Camppel hakkında, 'nitelikli hırsızlık' suçundan açılan davada karar çıktı. Camppel, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık avukatının karara itiraz edeceği öğrenildi.

 

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