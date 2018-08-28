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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
28.08.2018 - 10:03, Son Güncelleme:

Kameradan görünce hemen anladılar! Bunu hiç düşünmemişti

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Konya’da bir marketten değişik tarihlerde 4 kez elbise, ayakkabı ve peynir çalan şüpheli, tekrar hırsızlık için aynı markete gelince işyeri çalışanlarının dikkatiyle yakalanarak polise teslim edildi. 

Olay, merkez Meram ilçesi Abdülaziz Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 Ağustos Pazartesi günü cadde üzerindeki markete gelen bir kişi ayakkabı reyonuna giderek ayakkabı seçmeye başladı.

Elbise çaldığı iş yerine tekrar hırsızlığa gelen şüpheli yakalandı

Müşterilerin yoğunlaştığı sırada ayakkabıyı inceleyerek ayağına giyen şüpheli, eski ayakkabılarını kutuya, kutuyu da tekrar reyona bırakıp marketten ayrıldı. Hırsızlık şüphelisi ertesi gün yine aynı markete gelerek bu sefer elbise reyonundan bir tişörtü alarak elbise kabininde kendi elbisesi ile değiştirerek marketten ayrıldı. Şüpheli, farklı bir günde markete tekrar gelerek peynir ve kurabiye çaldığı sırada giydiği tişörtü tanıyan çalışanların dikkati ile yakalandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli S.İ'yi (53) gözaltına aldı.

Güvenlik kamerasını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin farklı günlerde marketten hırsızlık yaptığını tespit etti. Farklı günlerde aynı işyerinden yapılan hırsızlık anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt edildi. Görüntülerde markete gelen şüpheli ayakkabı reyonuna yönelerek ilk önce çalacağı ayakkabıyı beğeniyor. Ardından beğendiği ayakkabını alarm sistemini etkisiz hale getirmek için şüpheli şahıs, market içerisindeki diğer reyona giderek çaldığı makas ile ayakkabılara bağlı sistemi etkisiz hale getiriyor. Farklı bir görüntüde ise ayrı bir market poşeti ile işyerine gelen şüphelinin peynir ile kurabiye alarak marketten ayrıldığı görülüyor.

Öte yandan, gözaltına alınan S.İ. Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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