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    Çaldığı cüzdanları ’borcumu bir gün öderim’ diye saklamış!

    Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
    29.05.2018 - 11:29 | Son Güncelleme:

    Antalya Meyve Sebze Toptancı Hali’ne meyve- sebze getirilen araçlardan cüzdan ve cep telefonu çaldığı belirlenen Ramazan Furat, tutuklandı. Evinde çok sayıda cüzdan bulunan Furat, "Çaldığım cüzdanlardan aldığım parayı bir gün geri öderim, düşüncesiyle sakladım" dedi.

    Kepez ilçesindeki Antalya Meyve Sebze Toptancı Hali’nde, araçlardan, sürücülere ait cep telefonu ile cüzdanların farklı tarihlerde çalınması üzerine Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, hırsızlıkların Ramazan Furat tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

    Hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu tespit edilen Furat, polis operasyonuyla yakalandı. Furat’ın evinde yapılan aramada, araçlardan çaldığı belirlenen, içinde kimliklerin de bulunduğu cüzdanlar ele geçirildi. Sağlık kontrolü sonrası emniyete götürülen Furat, ilk ifadesinde, "Çaldığım cüzdanlardan aldığım parayı bir gün geri öderim, düşüncesiyle sakladım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan Furat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Etiketler: hırsızlık , cüzdan , gündem
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