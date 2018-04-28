Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Çaldığı bisikleti çaldırınca polise başvurdu

    Çaldığı bisikleti çaldırınca polise başvurdu

    Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)
    28.04.2018 - 09:53 | Son Güncelleme:

    Adana'da çaldığı bisikleti çaldırdıktan sonra emniyete başvuran şüpheli, polis ekiplerinin durumu fark etmesiyle gözaltına alındı.

    Adana'da Adem E.'nin çaldığı bisiklet, elini yüzünü yıkamak için girdiği camide, bir başka hırsız tarafından çalındı. Bisikletin bulunması için polise başvuran Adem E. (52), sorgusunda suçunu itiraf etti, "Camide hırsızlık olur mu? Memlekette namuslu adam kalmamış" dedi.

    Olay, Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. Adem E., İbrahim Vuranay'a ait bisikleti iş yerinin önünden çaldı. Bir süre bisikletle gezen şüpheli, yorulunca elini yüzünü yıkamak için yol üzerindeki camiye girdi. Elini yüzünü yıkayan Adem E., geri döndüğünde duvar kenarına bıraktığı bisikletin çalındığını fark etti. Adem E., emniyete giderek, bisikletinin çalındığını söyleyip bulunmasını istedi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adem E.'ye bisikletin markasını ve ne kadara aldığını, faturasının olup olmadığını sordu. Şüphelinin çelişkili ifadeler vermesi üzerine kuşkulanan polis, Adem E.'yi çapraz sorguya aldı. Sorguda, Adem E., suçunu itiraf etti, "Bu bisikleti dolaşmak için çaldım. Camiye girip elimi yüzümü yıkamak istedim. Başka hırsız da gelip benden çalmış, camide hırsızlık olur mu? Memlekette namuslu adam kalmamış" dedi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adem E., çıkarıldığı mahkemece ev hapsine çarptırıldı.

    Etiketler: çaldığı bisiklet , başvuru , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri