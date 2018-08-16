Çaldığı aracı polislerin üzerine sürdü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇaldığı aracı polislerin üzerine sürdü
GeriGündem Çaldığı aracı polislerin üzerine sürdü
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
Çetin Aydın
16.08.2018 - 11:16, Son Güncelleme:

Çaldığı aracı polislerin üzerine sürdü

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr

İstanbul Çekmeköy'de lüks otomobil çalarak kayıplara karışan 2 hırsızın izine polis oto tamircisinde ulaştı. Operasyon sırasında oto hırsızı polislerin üzerine aracı sürerek kaçmaya çalıştı. Polisler son anda ezilmekten kendilerini kurtarırken, kaçan şüphelinin aracının lastiğine ateş edilerek durduruldu ve yakalandı.

Çekmeköy'de oturan İsmail E'nin evine geçtiğimiz Haziran ayında hırsızlar girdi. Eve giren hırsızlar BMW aracının anahtarını alarak dışarı çıktı. Evin önündeki aracı alan hırsızlar kayıplara karıştı. İsmail E'nin başvurusu üzerine Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipte hırsızların araçta yaşanan bir sorun nedeniyle Sancaktepe'de oto tamircisine gittiği belirlendi.

Ekipler kısa sürede oto tamircisine giderek hırsızları yakalamak istedi. Araç dışındaki hırsızlardan biri kıskıvrak yakalanırken, aracın içindeki hırsız polislerin geldiğini görünce aracı geri vitese alarak hızla hareket etti. Polisler son anda ezilmekten kurtulurken, hırsız araçla kaçmaya başladı. Operasyonu yürüten ekip ve haber verilen çevredeki ekipler araçla kaçan hırsızın izini kısa sürede buldu. Lastiğine ateş edilerek araç durduruldu. Hareket kabiliyetini kaybeden araçtaki hırsız gözaltına alındı. 

Gözaltına alınan Fırat D'nin(26) kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı, diğer şüpheli Mevlüt K'nın(28) çok sayıda suçtan Emniyette kaydı olduğu ortaya çıktı. Araçta yapılan incelemede sahte plakalar ve hırsızlık olaylarında kullandıkları demir makası ele geçti. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan Fırat D. tutuklanırken, Mevlüt K. adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Operasyonda ele geçen lüks BMV de sahibi İsmail E'ye teslim edildi

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bayram için ülkesine giden Suriyeli sayısı 27 bini aştı

Çaldığı aracı polislerin üzerine sürdü

15 yaşındaki Aleyna polisi görünce denize atladı

Her yere bundan yerleştiriyorlar! 'Köyü kurtlar bastı'