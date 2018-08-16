Çaldığı aracı polislerin üzerine sürdü
İstanbul Çekmeköy'de lüks otomobil çalarak kayıplara karışan 2 hırsızın izine polis oto tamircisinde ulaştı. Operasyon sırasında oto hırsızı polislerin üzerine aracı sürerek kaçmaya çalıştı. Polisler son anda ezilmekten kendilerini kurtarırken, kaçan şüphelinin aracının lastiğine ateş edilerek durduruldu ve yakalandı.
Çekmeköy'de oturan İsmail E'nin evine geçtiğimiz Haziran ayında hırsızlar girdi. Eve giren hırsızlar BMW aracının anahtarını alarak dışarı çıktı. Evin önündeki aracı alan hırsızlar kayıplara karıştı. İsmail E'nin başvurusu üzerine Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipte hırsızların araçta yaşanan bir sorun nedeniyle Sancaktepe'de oto tamircisine gittiği belirlendi.
Ekipler kısa sürede oto tamircisine giderek hırsızları yakalamak istedi. Araç dışındaki hırsızlardan biri kıskıvrak yakalanırken, aracın içindeki hırsız polislerin geldiğini görünce aracı geri vitese alarak hızla hareket etti. Polisler son anda ezilmekten kurtulurken, hırsız araçla kaçmaya başladı. Operasyonu yürüten ekip ve haber verilen çevredeki ekipler araçla kaçan hırsızın izini kısa sürede buldu. Lastiğine ateş edilerek araç durduruldu. Hareket kabiliyetini kaybeden araçtaki hırsız gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Fırat D'nin(26) kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı, diğer şüpheli Mevlüt K'nın(28) çok sayıda suçtan Emniyette kaydı olduğu ortaya çıktı. Araçta yapılan incelemede sahte plakalar ve hırsızlık olaylarında kullandıkları demir makası ele geçti. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan Fırat D. tutuklanırken, Mevlüt K. adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Operasyonda ele geçen lüks BMV de sahibi İsmail E'ye teslim edildi
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