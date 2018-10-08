Çakra nedir? Çakra nasıl açılır?
Çakra kelimesi günlük hayatta çok kullanılsa da hala bilmeyeni çok fazla. Özellikle ‘Çakralarımızı nasıl açarız?’ sorusu arama motorlarında en çok araştırılan konulardan biri. Peki, kaynağını Hint felsefesi ve Asya kültüründen alan "çakra nedir, nasıl açılır?
Çakra, tekerlek ya da dönüş anlamına gelir. Hindu geleneklerine ve bazı inanç sistemlerine göre insanda bulunan enerji merkezlerinin girdap şeklinde dönen enerji alanlarından oluştuğuna inanıldığı için onlara bu isim verilmiştir. Tüm canlıların fiziksel bedenleri ile birlikte yaşayan ve hareket eden enerji bedenleri de vardır. Çakralar fiziksel bedenin ihtiyacı olan yaşam enerjisini evrenden toplayıp bedenin kullanacağı forma dönüştürürler. Çok eski kaynaklarda vücutta 88 bin adet çeşitli büyüklükte çakranın varlığından söz ediliyor. Peki, çakralar nasıl açılıyor?
ÇAKRA NASIL AÇILIR?
Bionereji uzmanlarına göre; Eğer çakralarımızın kapandığını öğrendiysek ve açmaya niyetliysek, o günlerde beslenmemizde biraz rahatlama yaşamamız, kırmızı et yemekten kaçınmamız ve sebzeli yemeklere ağırlık vermemiz, artı bol su içmemiz gerekiyor. Doğada olmak, mesela, çimlerde yürümek de çok etkili. En önemlisi, eğer sık sık denize giremiyorsak, leğene ılık su koyup, içine beş çorba kaşığı tuz, bir çorba kaşığı elma sirkesi ekleyip, ayaklarımızı o suyun içinde on dakika dinlendirmemiz gerçekten işe yarıyor. Aynı suyu dizlerden aşağı doğru masaj yaparak negatif enerji atılıyor.
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