Çakma parmak fidyecileri
Bağcılar'da babasına ait kuaförde çalışan Suriyeli Mohamed Omar (26) arkadaşı F.M. tarafından kaçırıldı. Kaçıranlar darp ettikleri Omar’ın elini sargı beziyle bağlayıp üzerine boya dökerek parmağını kesmiş süsü verdi. Bu şekilde fotoğrafını gönderdikleri baba Khalil Omar’ı arayarak “Şimdilik parmağını kestik, oğlunu canlı görmek istiyorsan 50 bin doları hazırla” dedi.
Şikâyet üzerine Asayiş Şube Rehine Kurtarma ve Müzakere Timleri harekete geçti ve Omar’ın tutulduğu Beylikdüzü’ndeki eve baskın düzenledi. Ancak Omar’ın buradan Esenyurt’ta bir adrese götürüldüğü belirlendi. Bu adreste bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Polisin peşlerinde olduğunu öğrenen fidyecilerin, Mohamed Omar’ı sokak üzerine gözleri bağlı olarak bıraktıkları belirlendi. 4 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, Mohamed Omar babasına teslim edildi. Sorguları tamamlanan Huseyn M., Deham S., Ziya Al H. ve Vahid M., adliyeye sevk edildi. Olayın kilit ismi F.M. ise aranıyor.
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