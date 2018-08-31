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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
31.08.2018 - 08:01, Son Güncelleme:

'Çakır' kanepenin arkasında saklanırken yakalandı

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'Çakır' kanepenin arkasında saklanırken yakalandı

Ankara'da çalıntı kamyonetle bir iş yerinin kepenklerine çarpıp kırarak hırsızlık yapan zanlılardan biri, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sayesinde yakalandı. Başta hırsızlık olmak üzere 15 ayrı suçun faili olduğu belirlenen 'Çakır' lakaplı zanlı, evde kanepenin arkasında saklanırken yakalanırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Altındağ'a bağlı Feridun Çelik Mahallesi Orhan Kemal Caddesi'ndeki bir iş yerinde gerçekleşen cep telefonu ve tablet bilgisayar hırsızlığını soruşturan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntülerde, 67 EA 712 plakalı bir kamyonetle iş yerinin kepenklerine çarpıp kırarak içeri giren zanlılardan birinin araçtan indiği an yer aldı.

Görüntülerden yola çıkan polis, söz konusu kişinin "Çakır" lakabıyla tanınan O.K olduğu tespit ederken, kamyoneti kullanan kişinin kimliğini belirlenemedi.
Bu arada kamyonetin olaydan bir süre önce Bostancık Mahallesi 1580 Sokak'tan çalındığı ortaya çıkarken, yapılan soruşturmada O.K'nin iş yeri hırsızlığı, otodan hırsızlık, kapkaç, yağma, tehdit, açıktan hırsızlık ve kasten yaralama olmak üzere 15 ayrı suçun faili olduğu anlaşıldı.

Polis ekipleri, O.K'nin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada adresini tespit ederek evinin kapı zilini çaldı. Kapıyı açan olmayınca Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine çilingir yardımıyla içeri giren ekipler, O.K'yi bir kanepenin arkasında saklanırken yakaladı.

Zanlının sorgusunda Kayaş, Siteler, Karapürçek ve Doğantepe bölgelerinde gerçekleşen 5 ayrı iş yerinden televizyon hırsızlığını gerçekleştiren kişi olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Son 24 saatte ne oldu? (30.08.2018-2)
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