Çakıl için harekete geçildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇakıl için harekete geçildi
GeriGündem Çakıl için harekete geçildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
01.05.2019 - 21:36, Son Güncelleme:

Çakıl için harekete geçildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çakıl için harekete geçildi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir köpeğin tüfekle ateş edilerek öldürülmesine ilişkin soruşturma açıldı.

Alınan bilgiye göre, Başkarcı Mahallesi 1039 Sokak'ta ikamet eden Halil Tekdemir'e (22) ait 5 yaşındaki "Çakıl" isimli köpek, hafta sonu bahçe kapısından çıktıktan bir süre sonra evin yakınında vurulmuş halde bulundu. Yaralı halde 50 metre sürünerek eve dönmeye çalıştığı anlaşılan Çakıl'ın, veterinerde yapılan kontrolde öldüğü belirlendi.

YAKIN MESAFEDEN

Sağ karın ve göğüs boşluğundan saçma girişi olduğu tespit edilen Çakıl'ın yakın mesafeden havalı tüfekle ateş edilerek vurulduğu tespit edildi.

Köpeğin sahibi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi Halil Tekdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, köpeği öldürenin bulunmasını istedi.

İNCELEME YAPILDI

Denizli Barosu Hayvan Hakları Komisyonu üyesi avukatlar da soruşturma başlatılması için girişimde bulundu. Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda
bulunulması üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde polis ekipleri Çakıl'ın öldürüldüğü sokakta bugün inceleme yaptı, bazı kişilerin ifadelerine başvurdu.
Komisyon üyesi Avukat Ozan Orpak, yaptığı açıklamada, "Baro olarak Çakıl'ın öldürülmesini yakından takip ediyoruz. Savcılıktan detaylı inceleme yapılmasını istedik." ifadesini kullandı. 

Vahşet Çakılı öldürdüler
Vahşet! 'Çakıl'ı öldürdüler
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

ABD’nin dini özgürlükler raporuna tepki

Çocuğu öldüresiye dövüp serbest kalmıştı! Savcılıktan flaş talep

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde yarından itibaren başlıyor…

'Manavgat'a adrenalin yaşatmak istedim' diyen kadın bunları yaptı