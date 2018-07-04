Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Çakıcı’nın raporu: Sağlık müdürü ve başhekim de gitti

    Çakıcı’nın raporu: Sağlık müdürü ve başhekim de gitti

    Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
    04.07.2018 - 01:15 | Son Güncelleme:

    Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde tedavi gören hükümlü Alaattin Çakıcı’ya süresiz sağlık kurulu raporu verilmesi önce başsavcının, ardından da raporu veren başhekim ve il sağlık müdürünün görevden alınmasına neden oldu. TTB Genel Sekreteri Bülent Nazım Yılmaz “Bu raporun gerçekliğini Sağlık Bakanlığı’na sorduk. Gerçekse dünya tıp tarihine geçer” dedi.

    22 Haziran’da hazırlanan sağlık raporunda Çakıcı’ya ziyaretçi sınırının kaldırılması istenmişti. Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Feramiş Ender Güngüneş ve Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Tekin Akça ile 6 uzman doktorun imzaladığı süresiz sağlık kurulu raporunda Çakıcı’da 16 farklı türde hastalık olduğu, altısının ölümcül risk taşıdığı belirtilerek şöyle denilmişti:

    “BİRİNCİ, İKİNCİ, ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ DERECEDEKİ

    akrabaları ve yakın arkadaşları ile haftanın 7 günü saat 09.00 ile 20.00 arasında hem sağlığı hem morali aynı zamanda helalleşme açısından bu zaman dilimleri arasında, istediği isimlerle, kişi, sayı adeti koymadan, kendisi için bu ziyaretler hastalıklarının kontrol edilebilmesi için ve morali açısından yeniden hayata bağlayabilir.”

    FENNE UYGUN DEĞİL

    Raporun devamında “Yine de her şeyi Allah bilir. Odasında her türlü açık görüş yapılabilir” cümlesinin yer alması ise Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) harekete geçirdi. Sağlık Bakanlığı’na bir yazı göndererek, bu raporun doğruluğunu sordu.

    Yazıda şöyle denildi: “Rapor tanı ve tedavi sürecine dair tıbbi bulgu içermediği gibi, raporun dili ve üslubu hekimlik ve sağlık ortamında bugüne kadar verilmekte olan rapor formatlarının hiçbiri ile uyum göstermemekte ‘usule ve fenne’ uygun düşmemektedir. Bu nedenle söz konusu belgenin ilgili hastanede gerçekten düzenlenip düzenlenmemiş olduğuna ve düzenlenmiş ise bunun Cumhuriyet başsavcılığına gönderilip gönderilmediğine bu hususta Bakanlığınız tarafından herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin açıklamanın ivedilikle bizimle ve kamuoyuyla paylaşılmasını talep ediyoruz.”

    ‘RAPOR DOĞRUYSA DÜNYA TIP TARİHİNE GEÇER’

    TTB Genel Sekreteri Bülent Nazım Yılmaz, raporu ilk gördüklerinde inanmadıklarını belirterek, Hürriyet’e şunları söyledi: “Çünkü şimdiye kadar böyle bir şey görmedik, şaşkınız. Raporlarda hastanın tanıları, hastalığının derecesi tanımlanır ve başsavcılığa iletilir. Bu rapor böyle değil. Ancak yalanlama olmaması Cumhuriyet başsavcısının görevden alınması, başhekimin görevden alınması bu raporu doğrulamaktadır. Bu rapor dünya tıp tarihine geçer. Raporun durumu netleşince TTB, altında imzası bulunan hekimlerle ilgili olarak gerekli prosedürü uygulayacaktır.”

    Etiketler: gazetehaberleri , alaattin çakıcı , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri