Çakıcı'nın durumu: Kanun kapsamındaysa tabii ki yararlanır
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, teklifle ilgili şunları aktardı: “Sayın Cumhurbaşkanı ‘Kişilere karşı suçları ancak suçun mağdurları affedebilir bizim böyle bir şikâyetimiz yoktur’ dedi.
Adam öldürme fiilini işlemiş birini mağdurun eşi çocukları akrabaları ya da suçtan zarar gören bir kişi ‘Ben seni affettim davacı değilim’ derse o sanık cezadan kurtulmuş olur mu, salıverilir mi? Ceza davalarında davacı kamu hukukudur, onun altında mağdur, suçtan zarar görenler sıralanır. Kamu davası devam eder. Türkiye’de en çok tutuklu ve hükümlü uyuşturucu suçlarından dolayı cezaevinde. Bunların toplamı 50 bin 386’dır. Uyuşturucu madde ticareti yapmak ya da satmak. Cezaevlerinde bu 50 bin kişi içinde bir uyuşturucu baronu yok. Bu çocuklar baronlar tarafından suça sürüklenmiştir. Yaşları küçüktür. Kamuoyunda torbacı diye bilinir. Yazık günah. Yoksul halk kesimlerinin çocuklarıdır.
AF DEĞİL CEZA İNDİRİMİ
Teklifimiz af değil ceza indirimidir. Genel ve özel afta aranacak çoğunluk beşte üçtür. Teklifimiz genel, özel af da değildir. Şartlı ceza indirimidir. Ceza indirimleri nasıl tarif edilirse edilsin bu şartlı özel aftır diye tarifte bulunacak yeni bir müessesedir. Bunun için eğer komisyonlardan geçip Genel Kurul’a inerse nitelikli çoğunluk aramak uygun olmaz.
ÇAKICI İÇİN KANUN ÇIKMAZ
Kişiler için kanun çıkarılmaz. Alaattin Çakıcı, Kürşat Yılmaz ya da başka arkadaşlar için kanun çıkmaz. Eğer kanun kapsamındaysa bu arkadaşlar elbette yararlanır. Ama işi bunlara getirirsek bu çok uygun olmaz. ‘Tosuncuk’ dediğiniz Çiftlik Bank’taki şahsın yargılaması sonunda alacağı ceza sayısı çarpı 7 yıldır. Tosuncuk bu indirimden faydalansa bile ömrünün tamamını cezaevinde geçirir. Meclis’teki tüm partiler bu teklifi değerlendirecek ve oy kullanacaktır. Sadece AK Parti ve MHP uzlaşarak bu yasayı çıkarmak gibi bir niyeti yok. MHP genel affa kökten karşıdır.”
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