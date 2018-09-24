Çakıcı'nın durumu: Kanun kapsamındaysa tabii ki yararlanır

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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24.09.2018 - 22:23, Son Güncelleme:

Çakıcı'nın durumu: Kanun kapsamındaysa tabii ki yararlanır

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Çakıcı'nın durumu: Kanun kapsamındaysa tabii ki yararlanır

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, teklifle ilgili şunları aktardı: “Sayın Cumhurbaşkanı ‘Kişilere karşı suçları ancak suçun mağdurları affedebilir bizim böyle bir şikâyetimiz yoktur’ dedi.

Adam öldürme fiilini işlemiş birini mağdurun eşi çocukları akrabaları ya da suçtan zarar gören bir kişi ‘Ben seni affettim davacı değilim’ derse o sanık cezadan kurtulmuş olur mu, salıverilir mi? Ceza davalarında davacı kamu hukukudur, onun altında mağdur, suçtan zarar görenler sıralanır. Kamu davası devam eder. Türkiye’de en çok tutuklu ve hükümlü uyuşturucu suçlarından dolayı cezaevinde. Bunların toplamı 50 bin 386’dır. Uyuşturucu madde ticareti yapmak ya da satmak. Cezaevlerinde bu 50 bin kişi içinde bir uyuşturucu baronu yok. Bu çocuklar baronlar tarafından suça sürüklenmiştir. Yaşları küçüktür. Kamuoyunda torbacı diye bilinir. Yazık günah. Yoksul halk kesimlerinin çocuklarıdır.

AF DEĞİL CEZA İNDİRİMİ

Teklifimiz af değil ceza indirimidir. Genel ve özel afta aranacak çoğunluk beşte üçtür. Teklifimiz genel, özel af da değildir. Şartlı ceza indirimidir. Ceza indirimleri nasıl tarif edilirse edilsin bu şartlı özel aftır diye tarifte bulunacak yeni bir müessesedir. Bunun için eğer komisyonlardan geçip Genel Kurul’a inerse nitelikli çoğunluk aramak uygun olmaz.

ÇAKICI İÇİN KANUN ÇIKMAZ

Kişiler için kanun çıkarılmaz. Alaattin Çakıcı, Kürşat Yılmaz ya da başka arkadaşlar için kanun çıkmaz. Eğer kanun kapsamındaysa bu arkadaşlar elbette yararlanır. Ama işi bunlara getirirsek bu çok uygun olmaz. ‘Tosuncuk’ dediğiniz Çiftlik Bank’taki şahsın yargılaması sonunda alacağı ceza sayısı çarpı 7 yıldır. Tosuncuk bu indirimden faydalansa bile ömrünün tamamını cezaevinde geçirir. Meclis’teki tüm partiler bu teklifi değerlendirecek ve oy kullanacaktır. Sadece AK Parti ve MHP uzlaşarak bu yasayı çıkarmak gibi bir niyeti yok. MHP genel affa kökten karşıdır.”

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