Çakıcı tenzili rütbesi

HÂKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK), Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar’ı görevden alarak Ankara’ya düz savcı olarak atadı.

HSK Birinci Dairesi, Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü olarak bulunan organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın basında yer alan açıklamaları üzerine resen inceleme başlattı. HSK, cezaevinden sorumlu olan Başsavcı Bayrakdar’ın tenzili rütbe ile Ankara’ya düz savcı olarak atanmasına karar verdi. Erdoğan Bayrakdar’ın yerine Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz atandı.resen soruşturmA başlatılmıştıMHP kaynakları Bayrakdar’ın görevden alınmanın gerekçesini, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Çakıcı’yı hastanede ziyaretine izin vermesi olarak gösterdiler. Çakıcı imzasıyla kamuoyuna yapılan açıklamada bazı gazetecilere tehditte bulunulmuştu. Ankara Başsavcılığı, açıklamada bir kısım gazetecilere tehdit içerikli ifadelerin bulunması nedeniyle TCK’daki ‘örgütün korkutucu gücünden istifade suretiyle ölümle tehdit, halk arasında korku, kaygı oluşturmak amacıyla tehdit ve suç işlemeye tahrik’ suçlarından resen soruşturma başlatmıştı. Bir süredir Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde bulunan Çakıcı’ya istediği kişilerle görüşmesi için verilen sağlık raporu da tartışma yaratmıştı.

‘GÖREVİNİ YAPMIŞTIR HUKUK İHLALİ YOK’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar’ın görevinden alınmasıyla ilgili olarak, Twitter’dan şu açıklamayı yaptı: “Bizim hem kader mahkûmu hem de sağlık sorunları yaşayan bir ülküdaşımızı kanuni izinler alındıktan sonra bulunduğu yerde ziyaret etmemiz insani, İslami ve vicdani bir sorumluluktur. Sayın Çakıcı’yı ziyaret etmemiz elbette bazı tartışmalara yol açmıştır. Bunu anlayış ve saygıyla karşılıyorum. Ancak bir ülküdaşımızdan vazgeçmemizi de hiç kimse beklememelidir. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Erdoğan Bayrakdar’ın bugün görevinden alınarak Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na atanması HSK Birinci Dairesi’nin tasarrufudur. Fakat bu idari tasarrufun Sayın Çakıcı’yı ziyaretimizle ilişkilendirilmesi kuşkusuz yanlıştır, izaha muhtaçtır. Teröristler ziyaret edilirken, buna izin verenler görevlerinin başındayken, her kamu görevlisi, her sorumluluk sahibi şahıs tutarlılık ve samimiyet içinde hareket edecek erdemi doğal olarak göstermelidir, inancım odur ki, göstereceklerdir. Bize göre Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı görevini eksiksiz yapmıştır. Konuyla ilgili iltimas, kayırma, hukuk ihlali, etik ve ahlak dışı bir durum da söz konusu değildir. Her şey normal prosedüründe gerçekleşmiştir.”