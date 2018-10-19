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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.10.2018 - 08:12, Son Güncelleme:

Çakarlı sirenli araçla sigara kaçakçılığı yapan polis yakalandı!

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Çakarlı sirenli araçla sigara kaçakçılığı yapan polis yakalandı!

Polis memuru Murat K.’nın İstihbarata ait belge taşıyorum dediği araçtan binlerce paket kaçak sigara çıktı.

Aksaray ve Kırşehir KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu çakarlı araç içinde 350 bin TL değerinde 8 bin 360 karton sigara ele geçti. Araç içinde istihbarata ait belgelerin olduğunu ve İstihbarat Daire Başkanlığında çalıştığını söyleyen ancak yapılan araştırmada Ankara Koruma Şube'de çalıştığı ortaya çıkan polis memuru Murat K. ve yanındaki Fatih D. gözaltına alındı.

Aksaray ve Kırşehir KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana yolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüpheli araçlarla ilgili araştırma yapıyordu. Ekipler, uygulama noktasında  06 AEG 446 plakalı çakarlı aracı şüphe üzerine durdurdu. Aracı kullanan kişi adının Fatih D. olduğunu söylerken, yan koltukta oturan kişi ise adının Murat K. olduğunu, İstihbarat Daire Başkanlığı'nda çalıştığını ve istihbarata ait gizli belgeyi Ankara'ya götürdüğünü söyledi.

Uygulama noktasındaki polisler Murat K'nın kimliğini alarak personel kayıtlarından nerede çalıştığını inceledi. Murat K'nın İstihbarat Daire'de çalışmadığını, Ankara Koruma Şube Müdürlüğü'nde polis memuru olduğunu belirledi. Bunun üzerine savcılıktan alınan izinle araçta inceleme yapıldı.

Yapılan aramada, 350 bin TL değerinde 8 bin 360 karton sigara bulundu. Fatih D'nin üzerinden ruhsatsız tabanca çıkarken, Murat K'nın beylik tabancasına el konuldu. Araç içinde 3 çift sahte plaka, 4 adet il belirtilmemiş mühür ve ıslak imzalı araç giriş kartı, Hakkari Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu adı ile düzenlenmiş 2’ si kapı üzerinde takılı 2’si araç içerisinde olmak üzere 4 adet sahte imzalı ve mühürlü belgeler, 1 adet araca takılı vaziyette çakar lamba ve polis sireni ve 8 adet flash bellek ele geçti.

Fatih D. ve Murat K. hakkında, “ 5607 SKM-6136 SKM-Resmi belgede sahtecilik “ suçlarından soruşturma başlatılırken, sigara kaçakçılığında kullanılan araca el konuldu. Fatih D. ve Murat K'nın Aksaray KOM Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındığı bildirildi.

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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