‘Çakar’ı durduran polise iyi haber: Görevin zaferi
Avrasya Tüneli’nin girişinde geçen yıl dönemin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü’ne ait çakarlı aracı durdurduktan sonra açığa alınan ve hakkında soruşturma başlatılan polis memuru N.Ç.’ye iyi haber İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nden geldi. Mahkeme polis memuru hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ iddialarıyla başlatılan soruşturma iznini kaldırarak, “Atfedilen fiilin TCK kapsamına giren bir suç niteliği taşımayıp disiplin hukuku kapsamında değerlendirilmesi gereken bir fiil olduğu kanaatine varılmıştır” dedi. Karar ile polis hakkındaki soruşturma kapandı.
AÇIĞA ALINMIŞTI
Başpolis memuru N.Ç., 28 Şubat 2018 tarihinde Avrasya Tüneli girişinde, içinde dönemin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci’nin bulunduğu çakarlı aracı durdurdu. Araca izinsiz çakar takıldığını tespit eden polis memuru ceza yazacağını söyleyince ortalık karıştı. Bu sırada üstleri tarafından aranan polis memuru N.Ç. olaydan sonra açığa alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada polis memurunun aracı uzun süre bekleterek İstanbul Milli Eğitim Müdürü’ne kötü muamelede bulunduğu ve personel yoklamasında eksik çıkan memurları amirlerine bildirmediği gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldığını belirtti. Emniyet Müdürlüğü açıklamasında ayrıca “Aracın makul sürede gerekli cezai işlemin uygulanıp 7 gün içerisinde çakarlarını söktürmesi tebliğ edilerek gönderilmesi gerekirken, işlem yapılmadan 50 dakika bekletildiği, ilgili başpolis memuruna telsiz ve telefon vasıtasıyla ulaşılamaması üzerine sorumlu il emniyet müdür yardımcısının kontrol noktasına gelerek durdurulan araca cezai işlemi uygulatıp gerekli tebligatı yaptırdıktan sonra uygulama noktasından gönderdiği belirlenmiştir” dedi.
MÜDÜRE SORUŞTURMA YOK
Görevinden uzaklaştırılan N.Ç., olay üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ve aracında bulunan kişi hakkında ‘tehdit ve görevini yapmaya engel olma” suçlarından şikâyetçi oldu. Soruşturmayı yürüten savcılık ise Ömer Faruk Yelkenci hakkında soruşturma başlatmak için İstanbul Valiliği’nden izin istedi. Valilik inceleme sonucunda Yelkenci hakkında soruşturma izni vermedi. Açığa alınan polis memuru N.Ç. bu süre içerisinde görevine geri döndü. Görev yeri değiştirilen N.Ç. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gönderildi.
AMA POLİSE VAR
Bunun üzerine Ömer Faruk Yelkenci de başpolis memuru N.Ç. hakkında makul sürede görevini yapmaması nedeniyle ‘görevi kötüye kullanma’ iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Polis memuru hakkında soruşturma başlatan Memur Suçları Soruşturma Bürosu, soruşturma izni almak için Bayrampaşa Kaymakamlığı’na yazı yazdı. Dosyayı inceleyen kaymakamlık, polis memuru hakkında soruşturma başlatılması yönünde izin verdi.
SONUNDA MAHKEME REDDETTİ
Karara tepki gösteren N.Ç.’nin avukatları soruşturma izni kararına itiraz ederek dosyayı İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 1. İdare Dava Dairesi’ne taşıdı. İdare Dava Dairesi ise örnek bir karara imza atarak polis memuru hakkındaki soruşturma iznini kaldırdı.
MÜDÜR GÖREVİNDEN ALINDI
14 Mart 2016 tarihinde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başlayan Ömer Faruk Yelkenci, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından 28 Ağustos 2018 tarihinde görevinden alındı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü iki buçuk yılı aşkın süredir yürüten ve 28 Şubat’ta Avrasya Tüneli’nde meydana gelen çakarlı araç tartışmasıyla gündeme gelen Yelkenci’nin yerine Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı atandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle