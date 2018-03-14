‘Çakar’dan açığa alınan polisten müdürlere suç duyurusu: Görevimi engellediler

MÜDÜRÜM DEYİP KİMLİK VERMEDİ

“28 Şubat 2018 tarihinde saat 20.20 civarında Avrasya Tüneli Avrupa girişi Yenikapı uygulama noktasında emniyet şeridini ihlal ederek hızlı bir şekilde çakarlarını yakarak gelen 34 M.. plakalı siyah renkli, ...marka, camları siyah film kaplı olması nedeniyle içerdeki şahıs veya şahısları göremediğim şüpheli aracı durdurarak kimlik kontrolü yapmak istedim. Sürücü ehliyetini vermesine rağmen arkada oturan 2 şahıs ‘İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü’ olduğunu iddia ederek kimlik vermediği gibi ‘Sen milli eğitim müdürünün görevini biliyor musun? Seninle görüşürüz’ diyerek cep telefonundan birilerini aradı. Arkada oturan diğer şahıs da ‘Adını soyadını ver’ diyerek kimlik vermedikleri gibi üst araması ve araç kontrolünü de yaptırmadı.

‘SEN KİMSİN İŞLEM YAPIYORSUN’ DEDİLER

Aracın plakasını Emniyet Müdürlüğü’nün tabletinde sorguladığımda ise aracın ...VIP Hizmetler Taşımacılık Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. adına 179...vergi numarasıyla kayıtlı olduğu, araç hakkında korunan araç olduğuna dair şerh olmadığını gördüm. Araç ve şahıslar olay yerindeyken asayiş şube müdürlüğüyle yaptığım telefon konuşmasında ilgili şahıslar hakkında herhangi bir işlem yapmamam istendi. Ben de ‘Kanun ve yönetmelikler ne emrediyorsa onu yapacağım’ dedim. Daha sonra uygulama noktasına İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı M.Ç. ve Fatih İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı B.B. gelerek bana ‘Sen kimsin bu araca işlem yapıyorsun? Hadi git burdan’ diyerek beni görev yerimden kovarak görevimi yapmamı engelledi. Ben de kendisine ‘Emri yazılı verin uygulayayım’ dedim. 34 M...plakalı araç kontrol yapılmadan bırakıldı, araç olay yerinden ayrılıp Avrasya Tüneli’ne girdi. Bunun üzerine olayla ilgili tutanak tuttum.

BAKANIN TALİMATINI YERİNE GETİRDİM

Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde sayın İçişleri Bakanı’nın görsel ve yazılı medya kanalları üzerinden talimat vererek, ‘Polis araçlarının dışındaki çakarlı araçlara gereken cezai işlemleri yapın’ emriyle birlikte kanun maddeleri kapsamında görev yaptım. Polise karşı gelerek kimlik vermeyen, aracını aratmayan, beni görevim başında tehdit eden araçtaki iki şahıstan ve bu iki şahıs hakkında işlem yaptırmayan, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı M.Ç. hakkında kolluk kuvvetinin görevini engeleme, görevli olduğum noktadan yazılı emir olmadan beni kovması, diğer polis memurları karşısında küçük düşürülmemden dolayı davacı ve şikâyetçiyim.”

EMNİYET: CEZAYI MAKUL SÜREDE KESMEDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde konuyla ilgili yapılan açıklamada, aracın usulsüz çakar kullanmaktan durdurulduğunu doğrulanırken şöyle denildi: “Aracın makul sürede gerekli cezai işlemin uygulanıp 7 gün içerisinde çakarlarını söktürmesi tebliğ edilerek gönderilmesi gerekirken, işlem yapılmadan 50 dakika bekletildiği, ilgili başpolis memuruna telsiz ve telefon vasıtasıyla ulaşılamaması üzerine sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısının kontrol noktasına gelerek durdurulan araca cezai işlemi uygulatıp gerekli tebligatı yaptırdıktan sonra uygulama noktasından gönderdiği belirlenmiştir.”

Emniyet Müdürlüğü ayrıca polis memurunun aracı uzun süre bekleterek İstanbul Milli Eğitim Müdürü’ne kötü muamelede bulunduğu ve personel yoklamasında eksik çıkan memurları amirlerine bildirmediği gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ise konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci

1 GÜNDE 3600 KINAMA İMZASI

İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ile polis memuru N. Ç. arasında yaşanan tartışma sonucu, N. Ç.’nin açığa alınması tepkilere neden oldu. Olayın ardından Change.org’da ‘Haksız yere görevinden alınan polisimizin görevine geri dönmesini istiyoruz’ başlıklı imza kampanyası başlatıldı. Kampanyaya bir gün içinde saat 02.00’a kadar 3 bin 600 kişi destek verdi.

Açıklamada ise şu iddialara yer verildi:

“Valilik koruma kararı olmadan çakar takan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü’nün kiralık aracına, İçişleri Bakanı’nın medya üzerinden halka duyurduğu ve çıkartılan yönetmeliğe istinaden ceza yazan Başpolis N.Ç. açığa alındı. 108 TL para cezasını ödememek için il valisini, İstanbul İl Emniyet Asayiş Büro Müdürünü, Fatih ilçesinden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı M.Ç.’yi arayan ‘Benim kim olduğumu biliyor musun’ diyen, kiralık aracına ceza yazan Başpolis memurunu tehdit eden ve daha sonra açığa aldıran İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü’nü kınıyor ve kendisini bu makamda görmek istemiyoruz.” (Esra ÜLKAR)

ÇAKAR GENELGESİ YAYINLAMIŞTI

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 2017 yılında yayınlanan genelge ile çakarlı araçların geçiş üstünlükleri kaldırılırken, “Polis araçları ve konvoy haricinde çakarlı araçların geçiş üstünlükleri” iptal edilmişti. Özellikle araçların ön panjurlarının iç kısmında kırmızı-mavi yanıp sönen çakar lambası, tepe lambası ve sirenlerin yasadışı olarak kullanıldığına dikkat çekilen genelgede, söz konusu cihazların ambulans, itfaiye, polis ve resmi koruma araçlarına takılabileceği kaydedilmişti.