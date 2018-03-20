'Çakar'dan açığa alınan polis hakkında yeni gelişme

28 Şubat günü polis memuru N.Ç., İstanbul Avrasya Tüneli girişinde içinde İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci’nin bulunduğu çakarlı aracı durdurdu. Araca izinsiz çakar takıldığını tespit eden polis memuru ceza yazacağını söyleyince ortalık karıştı.

Bu sırada üstleri tarafından aranan polis memuru N.Ç. olaydan sonra açığa alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada polis memurunun aracı uzun süre bekleterek İstanbul Milli Eğitim Müdürü’ne kötü muamelede bulunduğu ve personel yoklamasında eksik çıkan memurları amirlerine bildirmediği gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldığını belirtti.

Emniyet Müdürlüğü açıklamasında ayrıca “Aracın makul sürede gerekli cezai işlemin uygulanıp 7 gün içerisinde çakarlarını söktürmesi tebliğ edilerek gönderilmesi gerekirken, işlem yapılmadan 50 dakika bekletildiği, ilgili başpolis memuruna telsiz ve telefon vasıtasıyla ulaşılamaması üzerine sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısının kontrol noktasına gelerek durdurulan araca cezai işlemi uygulatıp gerekli tebligatı yaptırdıktan sonra uygulama noktasından gönderdiği belirlenmiştir” dedi.

POLİSLER İFADEYE ÇAĞRILDI

Polis memuru N.Ç. hakkında amirlerinin düzenlediği tutanağın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu soruşturma başlattı. Savcılık ilk olarak tutanakta imzası bulunan 5 polis memurunu ifadeye çağırdı. Savcılığın iddialarla ilgili polis memuru N.Ç.’yi ilerleyen günlerde ifadeye çağıracağı öğrenildi.

“50 DAKİKA BEKLETMEDİ”

Açığa alınan polis memuru N.Ç’nin avukatı Bilal Sadık Yurtçu ise yaptığı açıklamada şunları söylemişti; “Müvekkilim iddia edildiği gibi Milli Eğitim Müdürü’nü 50 dakika bekletmemiş. Peş peşe arayan, mobing yapan müdürlerine telefondan cevap vermek zorunda kaldığı için işlem yapamamış. Sadece bir müdür 13 dakika görüşmüş. Bu sırada da 5 cevapsız çağrı var telefonda. İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı M.Ç. oraya kadar gelmiş. ‘Sen kimsin, sana ulaşamıyoruz’ diye bağırmış. Evrakı müvekkilimin elinden alıp adamları göndermiş. Müvekkilim ‘Bunu yapamazsınız bu suç’ diye itiraz edince ‘Cezayı plakasına yazarsın’ demiş.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Açığa alınan başpolis memuru N.Ç. ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Polis memuru suç duyurusunda “Polise karşı gelerek kimlik vermeyen, aracını aratmayan, beni görevim başında tehdit eden araçtaki 2 şahıstan ve bu 2 şahıs hakkında işlem yaptırmayan İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı M.Ç.’den davacıyım” dedi.

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